"David alla Maicosuel: così sei morto. Sei alla Juve, ce l'ha detto Danilo..." 

Tutti si ricordano del rigore di Maicosuel ai palyoff di Champions League contro il Braga , soprattutto i tifosi dell' Udinese . Per un'estate intera hanno inseguito un sogno che si è spezzato con un cucchiaio spropositato. Un gesto che ha portato poi all'esclusione del brasiliano dalla lista Europa League e a una rapida discesa di quello che veniva definito come O'Mago. La storia per certi versi si è ripetuta qualche ora fa all'Allianz Stadium. Niente Europa in palio, ma punti importanti che potranno fare la differenza in classifica. David dagli undici metri ha avuto la possibilità di riscattarsi e regalare tre punti alla Vecchia Signora . Ma anche lui ha calciato in modo folle , proprio come Maicosuel o quasi peggio. E anche Stramaccioni a Dazn ha ricordato la vicenda, facendo un parallelismo.

Stramaccioni e David come Maicosuel

"Vi racconto un aneddoto di Udine. Spareggio Champions, Maicosuel fa il tocco sotto e sbaglia il rigore. Sei morto! Calciare un rigore così è prendersi un rischio, da fenomeno" - ha spiegato Stramaccioni a Dazn. E qui poi il paragone con il penalty sbagliato da David: "Se Falcone resta in piedi, la para così (fa il gesto come a raccogliere facilmente il pallone ndr). Danilo ai nostri microfoni prima della partita ha detto che la Juventus non è per tutti, perché la Juventus è la Juventus. Se Yildiz e Locatelli ti danno quella palla, il rigore lo devi calciare nella maniera migliore possibile, ma anche per rispetto. Se sei Totti che lo hai fatto 20 volte, lo fai la 21esima. Noi allenatori diventiamo matti per questo modo di calciare, perché ti prendi dei rischi" - ha detto l'opinionista senza troppi giri di parole.

