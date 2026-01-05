Grosso fa 400 contro la "sua" Juve per tornare a vincere: "Sassuolo, ecco che serve. E mi aspetto lo stadio pieno"

Vigilia di campionato al Mapei Stadium, dove Sassuolo e Juventus si preparano a incrociare i loro percorsi. I bianconeri vengono dal pari di Lecce che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive, i neroverdi anche da un pari che però si va ad aggiungere agli altri due precedenti e a un ko che rendono la vittoria lontana già un mese, l'ultima il 6 dicembre contro la Fiorentina. Un dettaglio che rende la sfida ancora più significativa, tra la voglia di ritrovare subito il successo e la necessità di dare continuità al lavoro svolto. Il tecnico Fabio Grosso, ex bianconero sia da calciatore che da tecnico, ha parlato ai canali ufficiali del club presentando la sfida.

Sassuolo-Juve, le dichiarazioni di Grosso

"Ci aspettiamo una partita impegnativa, contro una squadra di grandissimo livello, di grande qualità" - ha spiegato - "Ha tutte le caratteristiche che sappiamo bene, però abbiamo l’obiettivo chiaro di provare a esprimere il nostro meglio. Cosa servirà? Dobbiamo essere bravi a fare una gara intelligente, matura, con grande coraggio e personalità. Sono caratteristiche da mettere in campo, per contrastare il livello alto che ci aspetta. Come ci stiamo preparando? Abbiamo provato a prepararci al meglio, con pochi giorni a disposizione, lavorando sui dettagli e sperando di recuperare quanto prima i ragazzi che sono fuori".

Poi sui propri tifosi e il Mapei: "Che stadio mi aspetto? Stadio pieno, la squadra che affrontiamo porta sempre dietro grandi sostenitori. Cercheremo di fare del nostro meglio". Sulle 400 panchine in carriera: "È sicuramente un bel traguardo, non lo sapevo e sono contento di averlo raggiunto. Mi fa strano, mi sembra di essere sempre all’inizio: l’adrenalina e la passione sono sempre al massimo, è una cosa che fa notare che il tempo passa. Sono felice di come sta passando e di quello che stiamo facendo in questa stagione".