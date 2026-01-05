Grosso fa 400 contro la "sua" Juve per tornare a vincere: "Sassuolo, ecco che serve. E mi aspetto lo stadio pieno"

Vigilia di campionato al Mapei Stadium, dove Sassuolo e Juventus si preparano a incrociare i loro percorsi. I bianconeri vengono dal pari di Lecce che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive, i neroverdi anche da un pari che però si va ad aggiungere agli altri due precedenti e a un ko che rendono la vittoria lontana già un mese, l'ultima il 6 dicembre contro la Fiorentina. Un dettaglio che rende la sfida ancora più significativa, tra la voglia di ritrovare subito il successo e la necessità di dare continuità al lavoro svolto. Il tecnico Fabio Grosso, ex bianconero sia da calciatore che da tecnico, ha parlato ai canali ufficiali del club presentando la sfida.
Sassuolo-Juve, le dichiarazioni di Grosso
"Ci aspettiamo una partita impegnativa, contro una squadra di grandissimo livello, di grande qualità" - ha spiegato - "Ha tutte le caratteristiche che sappiamo bene, però abbiamo l’obiettivo chiaro di provare a esprimere il nostro meglio. Cosa servirà? Dobbiamo essere bravi a fare una gara intelligente, matura, con grande coraggio e personalità. Sono caratteristiche da mettere in campo, per contrastare il livello alto che ci aspetta. Come ci stiamo preparando? Abbiamo provato a prepararci al meglio, con pochi giorni a disposizione, lavorando sui dettagli e sperando di recuperare quanto prima i ragazzi che sono fuori".
Poi sui propri tifosi e il Mapei: "Che stadio mi aspetto? Stadio pieno, la squadra che affrontiamo porta sempre dietro grandi sostenitori. Cercheremo di fare del nostro meglio". Sulle 400 panchine in carriera: "È sicuramente un bel traguardo, non lo sapevo e sono contento di averlo raggiunto. Mi fa strano, mi sembra di essere sempre all’inizio: l’adrenalina e la passione sono sempre al massimo, è una cosa che fa notare che il tempo passa. Sono felice di come sta passando e di quello che stiamo facendo in questa stagione".
La probabile formazione del Sassuolo
Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Fabio Grosso può finalmente ritrovare una pedina importante del suo scacchiere. Contro i bianconeri, infatti, Koné è pronto a tornare dal primo minuto, dando maggiore equilibrio e intensità al centrocampo neroverde. Una buona notizia per il tecnico del Sassuolo, che si affida alle sue certezze per affrontare un impegno di alto livello.
Resta invece ancora ai box Berardi, ancora infortunato. In avanti, a completare il tridente offensivo insieme a Pinamonti e Laurienté sarà Fadera, chiamato a garantire profondità e dinamismo. In difesa spazio all’ex Muharemovic, mentre in mezzo al campo sarà Matic a dettare i tempi da regista. Scelte praticamente lineari per Grosso, che punta sulla continuità e sulla solidità del gruppo per provare a mettere in difficoltà la Vecchia Signora.
Sassuolo (4–3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Vigilia di campionato al Mapei Stadium, dove Sassuolo e Juventus si preparano a incrociare i loro percorsi. I bianconeri vengono dal pari di Lecce che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive, i neroverdi anche da un pari che però si va ad aggiungere agli altri due precedenti e a un ko che rendono la vittoria lontana già un mese, l'ultima il 6 dicembre contro la Fiorentina. Un dettaglio che rende la sfida ancora più significativa, tra la voglia di ritrovare subito il successo e la necessità di dare continuità al lavoro svolto. Il tecnico Fabio Grosso, ex bianconero sia da calciatore che da tecnico, ha parlato ai canali ufficiali del club presentando la sfida.
Sassuolo-Juve, le dichiarazioni di Grosso
"Ci aspettiamo una partita impegnativa, contro una squadra di grandissimo livello, di grande qualità" - ha spiegato - "Ha tutte le caratteristiche che sappiamo bene, però abbiamo l’obiettivo chiaro di provare a esprimere il nostro meglio. Cosa servirà? Dobbiamo essere bravi a fare una gara intelligente, matura, con grande coraggio e personalità. Sono caratteristiche da mettere in campo, per contrastare il livello alto che ci aspetta. Come ci stiamo preparando? Abbiamo provato a prepararci al meglio, con pochi giorni a disposizione, lavorando sui dettagli e sperando di recuperare quanto prima i ragazzi che sono fuori".
Poi sui propri tifosi e il Mapei: "Che stadio mi aspetto? Stadio pieno, la squadra che affrontiamo porta sempre dietro grandi sostenitori. Cercheremo di fare del nostro meglio". Sulle 400 panchine in carriera: "È sicuramente un bel traguardo, non lo sapevo e sono contento di averlo raggiunto. Mi fa strano, mi sembra di essere sempre all’inizio: l’adrenalina e la passione sono sempre al massimo, è una cosa che fa notare che il tempo passa. Sono felice di come sta passando e di quello che stiamo facendo in questa stagione".