McKennie, zero dubbi Juve ma il solito problema: tutta la verità sul rinnovo

Qualcuno di voi non rinnoverebbe il contratto a McKennie in questo momento? Beh, se proprio non lo si odia, il buon Wes, bisogna dargli anche quest'anno, sta facendo il suo, sempre pronto, sempre adattabile in qualsiasi ruolo. E segna pure gol pesanti. Adesso che Spalletti lo ha inventato come numero dieci guastatore, cioè che attacca gli spazi, ma poi in fase di non possesso pressa tutto il fronte avversario, è ancora più utile. Quindi gli rinnovano il contratto? Ci provano, ma il problema che ha reso impossibile il rinnovo finora non si è risolto. Grossi dubbi tecnici, infatti, la dirigenza bianconera non ne ha mai avuti su McKennie che, con il tempo, è diventato anche un po' più professionale nella gestione di se stesso come atleta (a partire dalla dieta, non ancora perfetta, ma molto migliorata). Il nodo sembra infatti essere l'agente.
Dilemma McKennie: cosa si cela dietro il rinnovo?
In estate c'erano stati abboccamenti, andati avanti lungo l'autunno, poi la trattativa si è fermata. Da ambienti vicini alla società è trapelata la voce di una domanda di adeguamento del contratto dai 2,5 netti a 3,5 netti, che la società avrebbe anche concesso, ma di commissioni troppo alte richieste dagli agenti di McKennie. Proprio uno di loro, Cory Gibbs, una settimana fa ha però seccamente smentito questa ipotesi, rispondendo sui social e negando in modo assoluto che le trattative si siano fermate per una sua richiesta troppo esosa. Chi ha ragione? E soprattutto quanto è giusto investire per tenersi un giocare come Wes, che alla fine torna sempre utile, in ogni stagione e in ogni situazione?
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE