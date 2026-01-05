McKennie, zero dubbi Juve ma il solito problema: tutta la verità sul rinnovo

Qualcuno di voi non rinnoverebbe il contratto a McKennie in questo momento? Beh, se proprio non lo si odia, il buon Wes, bisogna dargli anche quest'anno, sta facendo il suo, sempre pronto, sempre adattabile in qualsiasi ruolo. E segna pure gol pesanti. Adesso che Spalletti lo ha inventato come numero dieci guastatore, cioè che attacca gli spazi, ma poi in fase di non possesso pressa tutto il fronte avversario, è ancora più utile. Quindi gli rinnovano il contratto? Ci provano, ma il problema che ha reso impossibile il rinnovo finora non si è risolto. Grossi dubbi tecnici, infatti, la dirigenza bianconera non ne ha mai avuti su McKennie che, con il tempo, è diventato anche un po' più professionale nella gestione di se stesso come atleta (a partire dalla dieta, non ancora perfetta, ma molto migliorata). Il nodo sembra infatti essere l'agente.