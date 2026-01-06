Miretti, ti vuole mezza Serie A. La Juve fissa il prezzo per la cessione a titolo definitivo

Tutti pazzi per Fabio Miretti . C’è, infatti, mezza Serie A sulle tracce del centrocampista di Pinerolo, che fa gola a diverse società nostrane. L’ultima in ordine di tempo a sondare il terreno per la mezzala è stata la Fiorentina , alla ricerca di un innesto a metà campo e vantante eccellenti rapporti coi bianconeri come testimoniano le numerose opzioni condotte e concluse con la Signora negli ultimi anni. Attenzione però soprattutto al Bologna , visto che il dt rossoblù Giovanni Sartori è un estimatore di vecchia data del numero 21 juventino. Un feeling che potrebbe decollare in caso di partenza del coetaneo Giovanni Fabbian. Quest’ultimo fa gola in Premier League e alla Lazio che potrebbero affondare il colpo nei prossimi giorni.

Bologna, Lazio e valutazione Juve: quanto vale Miretti

Se dovesse decollare la partenza dell’ex Inter, a quel punto da Casteldebole partirebbe subito una telefonata in direzione Continassa per Miretti. Attenzione però: la Juve per vendere il suo gioiellino chiede intorno ai 20 milioni. Denari preziosi che alimenterebbero la campagna acquisti in entrata per questa sessione invernale, nella quale la Juventus potrebbe intervenire in ben tre zone di campo: terzino destro, centrocampista e attaccante. Sulle tracce di Miretti c’è pure la Lazio, che ha inserito il nome dell’ex Genoa tra i papabili al ruolo di mezzala. Sarri lo stima e vuole giocatori forti e già rodati ad alti livelli. Tradotto: niente scommesse come dichiarato nelle interviste post partita di ieri pomeriggio. Motivo per cui il nome di Miretti riscuote dei consensi sulla sponda biancoceleste del Tevere.

Miretti, prestito o cessione: Parma e Napoli sullo sfondo

Situazione da seguire nei prossimi giorni. Senza però escludere a priori l’opzione di un’eventuale partenza del classe 2003 in prestito. Soluzione questa che alletterebbe parecchio il Parma, da mesi sulle tracce di Miretti per via dell’enorme stima nutrita dall’ex ds bianconero Federico Cherubini, ora Ceo della società ducale. Un apprezzamento di vecchia data che potrebbe trasformarsi in un ritorno di fi amma in piena regola, a patto che la Juve decida di aprire a una cessione a titolo temporaneo. Sullo sfondo poi - per restare in tema di vecchie conoscenze - ci sarebbe anche il Napoli del ds Giovanni Manna, che già l’estate scorsa aveva tentato di prendere Miretti. Missione fallita. Ora i Campioni d’Italia in carica sembrano essere più concentrati in altre zone di campo, anche se l’interesse per il centrocampista cresciuto nel vivaio juventino non sarebbe mai svanito del tutto.

