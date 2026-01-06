Pure Vialli sbagliava i rigori...  a modo suo

Anche uno come Vialli, per dire, ha sbagliato un rigore decisivo, in un momento di crisi personale e della squadra (all’Olimpico contro la Roma, nel 1993-94), ma l’errore fu causato da un tale eccesso di foga e determinazione da procurargli una frattura da stress al metatarso del piede d’appoggio. Oggi che la struggente nostalgia per Gianluca compie tre anni, la Juve deve rilanciare i suoi due attaccanti, sommando la cattiveria agonistica dei quali non si raggiunge la metà di quella del capitano della Juve lippiana, che neanche da ubriaco avrebbe tirato un penalty come quello di David contro il Lecce. Sì, Vialli è un paragone crudele per i due attaccanti della Juve di oggi, ma se la Juve "non è per tutti", la ragione sta nel fatto che Vialli e quelli come Vialli ne hanno vestito e onorato la maglia. Insomma, è un po’ ingenuo pensare di non confrontarsi con quel livello e irrispettoso non provarci in modo serio. Proprio Vialli, d’altronde, è stato uno dei giocatori più importanti nella stesura di quell’etica juventina nata a metà degli Anni 90 e basata sul lavoro, la determinazione, la serietà e una ferocia irriducibile. Valori che nei successivi trent’anni sono diventati fondanti per il club, i cui campioni ne sono stati sempre incarnazione.