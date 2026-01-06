Muharemovic, comunque Juve: o torni o le fai un regalo. E dal Sassuolo spunta la nuova pista mercato

Sassuolo, le ultime in vista della Juve e le parole di Grosso

In attesa del mercato che verrà, c’è la gara di questa sera. Ancora out Volpato, l’esterno offensivo scuola Roma non ha recuperato e non andrà nemmeno in panchina, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso recupera soltanto Konè per la gara contro la Juventus di Luciano Spalletti. A centrocampo, dunque, sarà ripristinata la linea titolare, oltre al canadese il faro Matic e la mezzala offensiva Thorstvedt, in difesa il Sassuolo dovrebbe partire con Walukievicz e Doig sulle corsie e con la coppia Idzes-Muharemovic in mezzo, mentre davanti possibile la conferma di Fadera a destra, con Laurientè a sinistra e Pinamonti centrale, ma non è da escludere l’innesto dal primo minuto di Cheddira o al posto del centravanti trentino o dell’esterno gambiano. Fabio Grosso, che taglia questa sera il traguardo delle 400 panchine in carriera, presenta così la partita che sarà condita dal tutto esaurito del Mapei Stadium: "Ci aspetta una gara impegnativa contro una squadra primissimo livello e di grande qualità. Dobbiamo essere bravi a fare una gara intelligente, matura e con grande coraggio e personalità. Lo stadio sarà pieno – argomenta Grosso – ed è normale perché la squadra che aff rontiamo si porta sempre dietro tantissimi sostenitori, oltre a grandi qualità all’interno del campo. Dovremo resistere e cercare di metterli in difficoltà". Il finale è per le 400 panchine: "Sicuramente è un bel traguardo, non lo sapevo nemmeno ma sono contento di averlo raggiunto. Mi fa strano perché mi sembra sempre di essere all’inizio della carriera e questo dato mi fa notare che il tempo passa, però sono felice che sta passando e sono felice soprattutto di quello che stiamo facendo in questa stagione".