Muharemovic, comunque Juve: o torni o le fai un regalo. E dal Sassuolo spunta la nuova pista mercato

È nato in Slovenia (a Lubiana), è di cittadinanza bosniaca, ha cominciato a giocare in Austria, è esploso come calciatore in Italia. Tarik Muharemovic, difensore centrale del 2003, nella Juventus ha giocato sia con la Primavera che con la Next Gen e alla Juventus potrebbe tornare o, in alternativa, “regalare” una ricca plusvalenza. Il difensore che a Sassuolo sta crescendo in modo esponenziale, infatti, garantirà ai bianconeri il 50% della cessione (se sarà ceduto altrove, si parla di un forte interessamento dell’Inter ad esempio), oppure verrà preso proprio dal club allenato da Luciano Spalletti per rinforzare il reparto arretrato. In ogni caso oggi Muharemovic vale almeno 30 milioni di euro, un bel gruzzoletto per il Sassuolo e/o per la stessa Juve.
Muric nel mirino della Juve
Che, della squadra neroverde di Fabio Grosso, osserva anche il portiere classe ‘98 Arijanet Muric, svizzero, di cittadinanza kosovara (ma anche montenegrina), che ha giocato in patria appunto, poi nelle giovanili del Manchester City, in Olanda, Spagna, Inghilterra, Turchia e ancora Inghilterra prima di arrivare in Emilia, in prestito dall’Ipswich Town. Un portiere a tratti istrionico, che ha avuto un grande avvio di stagione e che solo nell’ultimo periodo ha mostrato qualche piccola sbavatura, di certo una delle sorprese del campionato tra i pali fino a qui. Muric e Muharemovic sono tra i gioielli del Sassuolo di questa annata che anche la Juventus segue con attenzione e che, chissà, potrebbero trovare la consacrazione proprio in bianconero.
Sassuolo, le ultime in vista della Juve e le parole di Grosso
In attesa del mercato che verrà, c’è la gara di questa sera. Ancora out Volpato, l’esterno offensivo scuola Roma non ha recuperato e non andrà nemmeno in panchina, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso recupera soltanto Konè per la gara contro la Juventus di Luciano Spalletti. A centrocampo, dunque, sarà ripristinata la linea titolare, oltre al canadese il faro Matic e la mezzala offensiva Thorstvedt, in difesa il Sassuolo dovrebbe partire con Walukievicz e Doig sulle corsie e con la coppia Idzes-Muharemovic in mezzo, mentre davanti possibile la conferma di Fadera a destra, con Laurientè a sinistra e Pinamonti centrale, ma non è da escludere l’innesto dal primo minuto di Cheddira o al posto del centravanti trentino o dell’esterno gambiano. Fabio Grosso, che taglia questa sera il traguardo delle 400 panchine in carriera, presenta così la partita che sarà condita dal tutto esaurito del Mapei Stadium: "Ci aspetta una gara impegnativa contro una squadra primissimo livello e di grande qualità. Dobbiamo essere bravi a fare una gara intelligente, matura e con grande coraggio e personalità. Lo stadio sarà pieno – argomenta Grosso – ed è normale perché la squadra che aff rontiamo si porta sempre dietro tantissimi sostenitori, oltre a grandi qualità all’interno del campo. Dovremo resistere e cercare di metterli in difficoltà". Il finale è per le 400 panchine: "Sicuramente è un bel traguardo, non lo sapevo nemmeno ma sono contento di averlo raggiunto. Mi fa strano perché mi sembra sempre di essere all’inizio della carriera e questo dato mi fa notare che il tempo passa, però sono felice che sta passando e sono felice soprattutto di quello che stiamo facendo in questa stagione".
