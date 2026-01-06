Sassuolo-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l'ex Grosso

La Juve vuole dimenticare l'amarezza del pari contro il Lecce e torna in campo, nel turno infrasettimanale dell'Epifania, per affrontare una sfida difficile come quella contro il Sassuolo. Spalletti deve fare a meno di Kelly e Conceicao non convocati per la gara a seguito di acciacchi muscolari mentre dall'altra parte c'è da tener d'occhio la voglia degli ex Grosso, con un passato da giocatore e poi allenatore nel settore giovanile bianconero, e Muharemovic, difensore in crescita e ora con tanti occhi addosso. L'obiettivo della Juve vincere e portare a casa i tre punti così da rimanere vicina alla testa della classifica e alla zona Champions League.
19:15
Kalulu lo stakanovista
Anche questa sera Luciano Spalletti si prepara a puntare su Pierre Kalulu. Il francese fin qui è uno dei quattro giocatori con più minuti in campo in Serie A. Insieme a lui Canestrelli del Pisa, Baschirotto del Lecce e Vasquez del Genoa.
19:04
Effetto Bremer
Bremer è uno di quei giocatori in grado di fare la differenza, di "spostare gli equilibri" citando Leonardo Bonucci. I bianconeri, infatti, dall'inizio della Serie A 2024/25 con il brasiliano ha subito in media 0,4 gol a partita. Senza di lui il numero sale a 1,1. Nel periodo preso in considerazione la Vecchia Signora non ha mai perso con Bremer in campo, collezionando 9 vittorie, 5 pareggi e una media punti di 2,3 a partita.
18:55
Guardando al mercato: futuro in bilico per Miretti
Appena 6 presenze in Serie A, di cui neanche una da titolare: Fabio Miretti alla Juventus non sta trovando molto spazio e per questo il centrocampista italiano potrebbe lasciare Torino nel corso di questo mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre di Serie A, dal Bologna alla Fiorentina, ma prima il club bianconero dovrà fare delle valutazioni sul valore del suo cartellino.
18:47
Sassuolo-Juve, come arrivano le due squadre
18:41
Muharemovic osservato speciale
Quella contro la Juventus sarà una partita speciale per Tarik Muharemovic, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere, dalla Primavera alla Next Gen. Ora è un giocatore del Sassuolo ma la Vecchia Signora ha ancora il 50% della sua futura rivendita: se dovesse essere venduto, la Juventus incasserà metà della cifra... o lo pagherà la metà nel caso in cui decidesse di riacquistarlo. Il bosniaco fin qui sta giocando un'ottima stagione ed è finito anche nel mirino dell'Inter.
18:34
L'arbitro di Sassuolo-Juve
L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida tra Sassuolo e Juve. A dirigere la partita sarà Zufferli, con Tegoni e Rossi come assistenti e Perri come quarto uomo. Al VAR ci sarà Camplone, con Fabbri come suo AVAR.
18:25
I precedenti tra Juve e Sassuolo
La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più volte in Serie A. I bianconeri hanno infatti vinto 15 volte, con 3 pareggi e appena 4 vittorie neroverdi. Negli ultimi sei incontri, però, c'è un perfetto equilibrio: tre vittorie a testa.
18:16
Sassuolo-Juve in numeri: il confronto in Serie A
18:10
Grosso: "Partita impegnativa, dovremo fare una gara intelligente"
"Ci aspettiamo una partita impegnativa, contro una squadra di grandissimo livello, di grande qualità", parola dell'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso. Il tecnico neroverde ai microfoni del club alla vigilia della partita ha poi spiegato: "Ha tutte le caratteristiche che sappiamo bene, però abbiamo l’obiettivo chiaro di provare a esprimere il nostro meglio. Cosa servirà? Dobbiamo essere bravi a fare una gara intelligente, matura, con grande coraggio e personalità. Sono caratteristiche da mettere in campo, per contrastare il livello alto che ci aspetta. Come ci stiamo preparando? Abbiamo provato a prepararci al meglio, con pochi giorni a disposizione, lavorando sui dettagli e sperando di recuperare quanto prima i ragazzi che sono fuori".
18:02
Juve, occhio al Sassuolo nei primi minuti
La Juve contro il Sassuolo dovrà prestare particolare attenzione nella prima frazione di gioco. I neroverdi, infatti, hanno segnato 6 delle sue 23 reti in Serie A nei primi 15 minuti di gioco, il 26%. Nessuna squadra in Italia ha fatto meglio.
17:56
Juventus, i convocati: out Kelly e Conceicao
Oltrei ai vari Vlahovic, Gatti, Rugani e Milik, contro il Sassuolo Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche di Kelly e Conceicao. I due giocatori in settimana hannoa vuto alcuni problemi fisici e non si sono allenati e per questo l'allenatore bianconero ha preferito non convocarli.
Tutti i convocati: Perin, Bremer, Locatelli, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Felipe, Anghele.
17:50
Juve, la probabile formazione contro il Sassuolo
La Juventus si prepara a sfidare il Sassuolo, match da vincere a ogni costo per rimanere vicini alla testa della classifica dopo il pareggio contro il Lecce. Per farlo Spalletti è pronto a puntare sui suoi uomini migliori, ma il turno infrasettimanale costringerà a un po' di turnover. Dal ritorno in difesa di Koopmeiners fino McKennie e Miretti: ecco la probabile formazione bianconera.
17:44
Dove vedere Sassuolo-Juve
La sfida tra Sassuolo e Juve, valida per la 19esima giornata di Serie A, andrà in scena questa sera alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L'incontro sarà visibile in tv e in streaming dall'app di Dazn.
Mapei Stadium-Città del Tricolore (Reggio Emilia)