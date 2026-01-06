Sassuolo-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l'ex Grosso

La Juve vuole dimenticare l'amarezza del pari contro il Lecce e torna in campo, nel turno infrasettimanale dell'Epifania, per affrontare una sfida difficile come quella contro il Sassuolo . Spalletti deve fare a meno di Kelly e Conceicao non convocati per la gara a seguito di acciacchi muscolari mentre dall'altra parte c'è da tener d'occhio la voglia degli ex Grosso , con un passato da giocatore e poi allenatore nel settore giovanile bianconero, e Muharemovic , difensore in crescita e ora con tanti occhi addosso . L'obiettivo della Juve vincere e portare a casa i tre punti così da rimanere vicina alla testa della classifica e alla zona Champions League.

Appena 6 presenze in Serie A , di cui neanche una da titolare: Fabio Miretti alla Juventus non sta trovando molto spazio e per questo il centrocampista italiano potrebbe lasciare Torino nel corso di questo mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre di Serie A , dal Bologna alla Fiorentina, ma prima il club bianconero dovrà fare delle valutazioni sul valore del suo cartellino .

Bremer è uno di quei giocatori in grado di fare la differenza , di "spostare gli equilibri" citando Leonardo Bonucci. I bianconeri, infatti, dall'inizio della Serie A 2024/25 con il brasiliano ha subito in media 0,4 gol a partita . Senza di lui il numero sale a 1,1. Nel periodo preso in considerazione la Vecchia Signora non ha mai perso con Bremer in campo, collezionando 9 vittorie, 5 pareggi e una media punti di 2,3 a partita.

Anche questa sera Luciano Spalletti si prepara a puntare su Pierre Kalulu . Il francese fin qui è uno dei quattro giocatori con più minuti in campo in Serie A. Insieme a lui Canestrelli del Pisa, Baschirotto del Lecce e Vasquez del Genoa.

Muharemovic osservato speciale

Quella contro la Juventus sarà una partita speciale per Tarik Muharemovic, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere, dalla Primavera alla Next Gen. Ora è un giocatore del Sassuolo ma la Vecchia Signora ha ancora il 50% della sua futura rivendita: se dovesse essere venduto, la Juventus incasserà metà della cifra... o lo pagherà la metà nel caso in cui decidesse di riacquistarlo. Il bosniaco fin qui sta giocando un'ottima stagione ed è finito anche nel mirino dell'Inter.

L'arbitro di Sassuolo-Juve

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida tra Sassuolo e Juve. A dirigere la partita sarà Zufferli, con Tegoni e Rossi come assistenti e Perri come quarto uomo. Al VAR ci sarà Camplone, con Fabbri come suo AVAR.

I precedenti tra Juve e Sassuolo

La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più volte in Serie A. I bianconeri hanno infatti vinto 15 volte, con 3 pareggi e appena 4 vittorie neroverdi. Negli ultimi sei incontri, però, c'è un perfetto equilibrio: tre vittorie a testa.

