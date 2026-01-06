"Mai un'offerta, io fuori ancora prima di...": com'era finita tra Chiesa e la Juve

A volte ritornano o meglio... potrebbero ritornare come il caso di Chiesa e la Juventus. Un addio burrascoso spiegato in un lungo messaggio social proprio dallo stesso calciatore. Un saluto con tanto di ringraziamenti ai tifosi per i quattro anni vissuti insieme in bianconero. Un addio dettato anche dalle scelte di mercato dell'epoca... che poi epoca sembra si parli di tanti anni fa, ma in realtà son passati 18 mesi, o poco più, da quel "Grazie Juventus" pronunciato a Caselle prima della partenza per Liverpool. In società qualcosa, se non tutto, è cambiato da quel momento: nuovi dirigenti e ora anche un allenatore, come Spalletti, che saprebbe come rimettere la Chiesa al centro del villaggio e farlo tornare quel Federico che negli sprazzi in maglia Reds non si è quasi mai visto. Il poco spazio avuto con Slot, complice anche un infortunio al suo arrivo a frenarne la tenuta e la condizione, apre ora alla possibilità di poter valutare l'ipotesi di un ritorno in Italia e in questo senso i bianconeri hanno fatto i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell'affare.
Chiesa, l'addio alla Juve e il messaggio social
Ma riavvolgiamo un attimo il nastro per tornare all'agosto del 2024. Chiesa lascia la Juventus perché fuori dal nuovo progetto Juve targato Motta-Giuntoli. "Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra" scrive su Instagram. È da sottolineare come Fede nel suo lungo post di saluti menzioni i tifosi e non la società: "È giunto il momento di concludere questo percorso insieme a voi, tifosi bianconeri. Vorrei dedicare qualche parola per ringraziarvi del grande affetto che mi avete sempre dimostrato, affetto che porterò per sempre nel cuore. Con voi e con la Juventus sono cresciuto, sia come uomo che come calciatore. Mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo vi sarò sempre grato. In questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello. Siete stati come una famiglia per me e, anche nei momenti più complicati, mi avete aiutato a rialzarmi. Porterò sempre con me i ricordi di gioia che abbiamo condiviso".
Rinnovo e i motivi dell'addio
E poi la frecciata alla società per quanto riguardo il mancato accordo per il prolungamento del contratto e le tante voci circolate circa le sue pretese esose per apporre la tanto agoniata firma. Ma anche qui è lui a spiegare i motivi: "Ora, nel salutarvi, vorrei fare chiarezza sulla questione del rinnovo. Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio.Vi ringrazio ancora una volta per il vostro costante supporto. Grazie, Juventus. Fino alla fine. Fede". Da qui si chiude il capitolo Juve per Chiesa per sbarcare in quello della Premier League.
Liverpool tra felicità e infortuni
Quello tra Chiesa e il Liverpool, però, è un amore sbocciato a metà. L'arrivo ha esaltato i tifosi dei reds e lo stesso Federico per la nuova avventura: "Pronto a cominciare questa nuova avventura. Dispiace lasciare la Juve così? Dispiace ma sono veramente felice per questa nuova avventura. Sono davvero felice e non vediamo l’ora io e la mia famiglia". Tanta felicità poi spezzata da un infortunio che lo ha costretto a restare fuori per diverso tempo e a faticare per rientrare e trovare spazio. Un anno difficile per lui perché spesso ha dovuto osservare i compagni dalla panchina, qualche spezzone qua e là ma senza trovare la giusta continuità. La vittoria della Premier è timido sorriso per chi sa di aver attraversato la tempesta. In estate tante le voci sul suo futuro, alla fine è rimasto a Liverpool nonostante sapesse di partire indietro nelle gerarchie.
Il futuro di Chiesa e cos'è cambiato da agosto
"Qui sono felice, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra". Parole dette ad agosto da Chiesa proprio dopo una vittoria e un gol risultato decisivo contro il Bournemouth in cui non è mancato un messaggio alla Juve: "Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juve e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni". Da agosto a gennaio quante situazioni possono cambiare e chissà che ora gli scenari per lui e il suo futuro non possano essere cambiati.
