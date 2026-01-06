"David, non un magazziniere! Chi dice alla Juve cosa fare è tifoso di altre squadre. Chiesa..."

La Juve è pronta a scendere in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo e la notizia è sicuramente la scelta di Spalletti di confermare David in attacco, nonostante l'errore dal dischetto contro il Lecce. In questi giorni si è dibattuto tanto su quanto accaduto, soprattutto nelle modalità con cui il canadese ha deciso di calciare il tiro dagli undici metri. E proprio nel partita il tecnico bianconero ha risposto proprio in modo chiaro sull'accaduto e la decisione: "Io lo decido sempre, non bisogna dare retta a chi prende il telefonino e si filma". Poi ha parlato anche di mercato e delle voci su Chiesa.

Spalletti e la risposta su David

Spalletti a Dazn continua sull'argomento: "Noi lo scriviamo sempre sui fogli dentro lo spogliatoio e domenica c’era scritto Locatelli e Yildiz, poi hanno una testa e hanno deciso di far così e non si può andare a togliere il pallone tra le mani di un calciatore che comunque di rigori ne ha segnati 26 in carriera. L’avessero dato a un magazziniere… David può tirare un calcio di rigore anche se non è un rigorista. Abbiamo sbagliato un rigore che oggi ci mette nelle condizioni di dover vincere a tutti i costi ma è tutto sotto controllo. Non ci deve venire a dire cosa fare gente che non è mai stata in questo contesto e lo fanno perché sono tifosi di Milan, Roma...Si crea confusione se ce la facciamo fare". Sul mercato e le voci su Chiesa: "Mi fa piacere che mi diate la notizia, anche perché di riunione di mercato vere e proprie non ne abbiamo ancora fatte. Per quanto ne so io il discorso è soltanto buttato lì ma non c’è niente di concreto".

Kone: "Prima volta contro David"

A parlare di David è anche Kone del Sassuolo che con l'attaccante condivide lo spogliatoio del Canada. Proprio su questo aspetto è arrivata la risposta: "Per la prima volta giocheremo contro, è un momento da celebrare". E tornando sul rigore sbagliato dal connazionale avvisa: "Gli attaccanti vogliono fare sempre gol, per questo ce lo aspettiamo più affamato".

