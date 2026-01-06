David versione Iceman: "Tutto tranquillo, segno perché voglio vincere con la Juve"

Un grande abbraccio per ripartire. Dopo il gol di David i giocatori della Juve e Spalleti si sono raccolti insieme intorno al canadese per fargli sentire la propria vicinanza dopo il rigore sbagliato contro il Lecce. Un forte segno di senso del gruppo, che contro il Sassuolo ha dimostrato ancora una volta i passi in avanti . E a confermare questo spirito ci hanno pensato anche Thuram e Miretti nel post partita. Ma anche l'ex Lille ha preso parola e ha parlato del suo momento e del penalty fallito.

David e Miretti, le parole dopo Sassuolo-Juve

"È tornato l’Iceman? Tutto tranquillo, dovevo fare quel gol. L’importante era tornare a vincere. L’abbraccio di Spalletti e della squadra? L’apprezzo molto. Cosa ho pensato negli ultimi giorni? Per me la cosa più triste del rigore sbagliato è aver lasciato due punti. Quando calcio i rigori cambio sempre e voglio segnare perché voglio vincere con la Juve" - ha detto David a Dazn. Poi Miretti: "Quanto è speciale segnare? È sempre bello, l’ultima volta era successo quasi due anni fa. Questo ruolo mi piace, sono contento della prestazione della squadra. A Pisa David mi ha rubato l’assist, ma siamo contenti per Jhonny, siamo un gruppo unito. Quando da fuori si dice qualcosa su qualcuno, tutto il gruppo lo protegge. Siamo contenti della sua prestazione".

Le dichiaraziondi di Thuram

"Siamo contenti per Jhonny che ha fatto gol. Lui ha vissuto un momento difficile per il rigore sbagliato, ma oggi ha fatto una grande partita. Se il mister mi dice di girare sempre la testa? Vero, un centrocampista deve sempre sapere cosa fare. Mi chiede anche di fare gol, un po' tutto. Mi chiede tanto e sono contento. Oggi ho provato ad andare di più dentro l’area di rigore. Non ho fatto gol, ma non ci penso tanto. Penso solo a migliorarmi. Siamo un gruppo unito, proviamo a lavorare bene durante la settimana. Spalletti ci chiede tanto perché conosce la qualità della squadra" - ha detto Thuram a Dazn. Poi a Sky: "Abbiamo fatto una buona partita anche contro il Lecce. Stasera abbiamo fatto una grande partita, con ritmo. 3-0 è giusto. Se pensiamo solo al quarto posto? Siamo la Juventus, giochiamo sempre per vincere. Guardiamo partita per partita e il nostro obiettivo è vincere. Se sono complicati biglietti che mette Spalletti negli spogliatoio? No, scrive cose intelligenti con senso e intelligenti per la squadra. Per me cosa scrive? Per me niente (ride ndr)"