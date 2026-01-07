Riecco Conceicao e Kelly per Juve-Cremonese, Spalletti sorride. Per Rugani e Gatti serve tempo

INVIATO A REGGIO EMILIA - Quasi una settimana intera per lavorare. Per Luciano Spalletti è sempre una buona notizia, che investe vari fronti. A partire dalla questione tecnico-tattica: il tempo è prezioso per Lucio, soprattutto per cercare di oliare la macchina del 4-2-3-1 fresca di allestimento. E poi sul recupero degli infortunati, che ha costretto la Juve a dover convocare per la sfida contro il Sassuolo sia Pedro Felipe che Anghelé della Next Gen.

Due recuperi

Contro la Cremonese può tornare Chico Conceiçao. Il portoghese sta meglio, sta smaltendo l'affaticamento muscolare che l'ha messo in difficoltà nel primo tempo contro il Lecce e confida di tornare al 100% per lunedì. I giorni per tornare al top ci sono, ma Conceiçao non affretterà i tempi: l'incognita è quella di una nuova ricaduta, visto che aveva già saltato Pisa dopo un fastidio fisico avvertito contro la Roma. Per Spalletti l'ex Porto è un elemento indispensabile, visto e considerato che Edon Zhegrova deve lavorare ancora un po' per avere una buona tenuta sui novanta minuti, mai disputati per intero. Chico spera di abbandonare l'infermeria già a partire da domani almeno per svolgere dei lavori differenziati. Come lui coltiva la stessa speranza anche Lloyd Kelly, altra pedina fondamentale che non ha preso parte alla trasferta di Reggio Emilia. L'inglese si è fermato dopo il Lecce: affaticamento muscolare, dettato anche da un tour de force che da metà novembre in avanti l'ha messo parecchio sotto pressione sul piano fisico. Spalletti ha preferito non forzare la mano, optando per la strada della cautela. Anche perché il mese di gennaio è fitto di impegni: dopo la Cremonese arriveranno in serie le sfide contro Cagliari, Benfica, Napoli e Monaco. Campionato e Champions League rappresentano un mix potenzialmente letale se affrontate con la rosa ridotta all'osso, per cui la Juve deve gestire le forze.