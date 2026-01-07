Tuttosport.com
“Juve perfetta nel primo tempo”, “Il Locatelli dei tempi migliori”: l'analisi Sky dopo il Sassuolo

I bianconeri vincono e convincono nella partita contro i neroverdi e arrivano gli elogi da parte degli opinionisti
3 min
juvelocatelliMiretti
“Juve perfetta nel primo tempo”, “Il Locatelli dei tempi migliori”: l'analisi Sky dopo il Sassuolo © Lapresse/Getty Images
Juventus

Juventus

La Juve vince e convince contro il Sassuolo, spazza via l'amarezza del pari col Lecce e sforna una prestazione importante su un campo molto difficile. Al Mapei, però, si è vista tutta la differenza di una squadra ritrovata sotto la cura Spalletti e con giocatori rinati proprio dall'entusiasmo e dalla continuità ritrovata in termini di risultati. Basti vedere la prestazione di Miretti, la solidità di Koopmeiners in difesa o ancora le giocate di Locatelli in mediana. E proprio sotto questo aspetto si apre l'analisi su Sky Sport da parte di Gotti e Marocchi

Gotti e gli elogi a Locatelli

Luca Gotti, opinionista a Sky Sport, ha analizzato la prestazione dei bianconri: "Va detto che il Sassuolo non è una piccola squadra. È una squadra che ha espresso il suo calcio e la sua identità. Secondo me sono forti e può ambire anche alla parte sinistra della classifica. Ma è stata annichilita da questa Juve e stai vedendo progredire, crescere i giocatori uno a uno. Perché il primo tempo di Yildiz, è stato il solito grandissimo tempo per lui. Miretti a me è piaciuto molto ma rivedo il Locatelli dei tempi migliori all’interno di una squadra che ha fatto tutto con grandissima facilità"

Marocchi: "Juve perfetta"

Anche Giancarlo Marocchi ha detto la sua sulla prestazione della Juventus contro il Sassuolo: "Migliore Juve? Sì, perché il Sassuolo può perdere, ma non farsi dominare così perché di solito è tutto compatto dietro e qualcosa prova a fare in avanti. Invece la Juventus è stata perfetta nel primo tempo anche come velocità. Nella ripresa, pur andando un po’ più piano ha sempre gestito la gara. Inizia a essere una lunga serie perché anche nel pareggio contro il Lecce avrebbe dovuto vincere per occasioni create. Prima aveva battuto il Bologna e la Roma". Insomma, un momento più che positivo per i bianconeri e per Spalletti che sta trovando continuità. 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

