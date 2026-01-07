Juve, come stanno Conceicao e Kelly: le novità dopo l’ultimo allenamento

La Juve ha dato una risposta importante contro il Sassuolo: i miglioramenti sono evidenti e il pareggio contro il Lecce è stato solo un incidente di percorso. Quasi una casualità. Al Mapei Stadium Spalletti è andato oltre le assenze e ha confermato il 4-2-3-1 con Koopmeiners difensore centrale e Miretti sulla trequarti. E in campo i giocatori hanno risposto presente, soprattutto l'italiano che tra le linee va a nozze e ha fatto anche gol. La speranza del mister però è di avere più soluzioni a disposizione, soprattutto in vista anche della Champions League e delle numerose partite che i bianconeri dovranno giocare. Ma dall'allenamento odierno ancora non si sono visti recuperi e intorno a Kelly e Conceicao ci sono ancora vari punti interrogativi.
Kelly e Conceicao ancora out
Il difensore inglese e l'ala portoghese hanno saltato l'ultima partita, ma la loro assenza per fortuna in campo non si è notata. Grazie all'ottimo lavoro di Spalletti, i sostituti si sono inseriti molto bene. La speranza è di poterli avere a disposizione contro la Cremonese, ma ancora lo staff medico non ha dato l'ok per aggregarli al gruppo e hanno lavorato a parte. Si valuterà meglio nei prossimi giorni per capire se riusciranno a smaltire a piano gli affaticamenti muscolari. La Juve non vuole correre rischi visto il periodo colmo di partite che arriverà a partire dalla prossima settimana, con il ritorno della Champions League fissato il 21 gennaio contro il Benfica e poi subito dopo la grande sfida contro il Napoli, che permetterà all'allenatore di capire l'effettivo valore della propria squadra. Quindi la parola chiave è "prudenza", visti i problemi di Gatti, Rugani, Vlahovic e Milik. Kelly e Conceicao sperano di esserci contro la squadra di Nicola e le prossime ore saranno decisive.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE