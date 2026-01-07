Juve, come stanno Conceicao e Kelly: le novità dopo l’ultimo allenamento

La Juve ha dato una risposta importante contro il Sassuolo: i miglioramenti sono evidenti e il pareggio contro il Lecce è stato solo un incidente di percorso. Quasi una casualità. Al Mapei Stadium Spalletti è andato oltre le assenze e ha confermato il 4-2-3-1 con Koopmeiners difensore centrale e Miretti sulla trequarti. E in campo i giocatori hanno risposto presente, soprattutto l'italiano che tra le linee va a nozze e ha fatto anche gol. La speranza del mister però è di avere più soluzioni a disposizione, soprattutto in vista anche della Champions League e delle numerose partite che i bianconeri dovranno giocare. Ma dall'allenamento odierno ancora non si sono visti recuperi e intorno a Kelly e Conceicao ci sono ancora vari punti interrogativi.