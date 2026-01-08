McKennie anche al posto di Di Gregorio! Juve, il vice è in casa anche se Frattesi…

Wes-non stop. A costo di schierarlo persino tra i pali al posto di Di Gregorio. Della serie: “vorrei farti rifiatare, ma non posso”. Chiedere a Spalletti per credere. Sì, perché dall’arrivo in bianconero dell’ex ct, sono solo due i giocatori ad essere partiti sempre e comunque dal primo minuto fra tutte le competizioni: Pierre Kalulu e Weston Mckennie. L’americano è diventato a tutti gli effetti uno dei simboli di questa prima epopea spallettiana. Le ragioni sono diverse, a cominciare dalla sua indiscutibile duttilità calcistica. Dove lo metti sta, e pure alla grande. Un soldatino fatto e finito, sempre in prima linea quando si tratta di tappare le varie lacune infortunistiche della rosa bianconera. Basti pensare che con Spalletti Wes ha già ricoperto 4 ruoli diversissimi tra loro per compiti e responsabilità: dai primi esperimenti come esterno a tutta fascia, alle gare giocate da mediano (per dare il cambio a uno tra Locatelli e Thuram), passando poi per le ultime due sfide di campionato contro Lecce e Sassuolo, dove ha agito da trequartista alle spalle di David - prima - e da mezzala nel 4-2-3-1 poi.