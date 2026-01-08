David, solo Juve! Scambio in Premier saltato e Simeone con l'anima in pace

È quasi magia Johnny. Chissà se la canzoncina cantata e resa celebre da Cristina D’Avena possa davvero aver in qualche modo caricato e risvegliato Jonathan David . Possibile, visto che nei giorni scorsi spopolava ovunque sui social. E non poteva essere altrimenti tra Tik Tok e reel di Instagram in riferimento alle immagini relative al rigore sbagliato malamente dal canadese contro il Lecce. Uno sfottò che forse è diventato la molla per risvegliare il goleador arrivato in estate a parametro zero. Et voilà: il mago David martedì sera si è ripreso la scena in maniera brillante. Una sorta di magia, degna del protagonista dell’anime giapponese di fine anni Ottanta, quella grazie alla quale l’attaccante bianconero al Mapei Stadium è tornato protagonista e ha incantato tutti.

David, gol e assist

Con tanto di gol, oltre all’assist vincente per Miretti, nel 3-0 inflitto dalla Juve al Sassuolo. Il miglior biglietto da visita possibile per il classe 2000 per riconquistare addetti ai lavori e tifosi dopo mesi di critiche feroci. Nonchè la maniera ideale per spezzare il lungo digiuno in campionato: David, infatti, era a secco in Serie A addirittura da agosto, ovvero quando aveva trafitto il Parma alla prima giornata. Un avvio che aveva fatto immaginare per lui e la Juve tutt’altro percorso. E invece le cose sono andate molto diversamente dalle aspettative iniziali. Almeno fino al disastroso calcio di rigore fallito contro il Lecce.

Spalletti, fiducia a David

Un episodio che poteva far calare i titoli di coda sull’avventura juventina dell’attaccante nato a New York, ma cresciuto a Ottawa. Luciano Spalletti invece gli ha ridato fiducia, schierandolo ancora titolare (l’ha annunciato al giocatore subito dopo la sfida coi salentini) e Jonathan ha risposto come sa fare: segnando. La maniera ideale per rilanciare le proprie quotazioni e anche spazzare via i mugugni del popolo bianconero. Attacchi e commenti durissimi che l’hanno accompagnato e certamente pure un po’ influenzato nella prima parte di stagione, come raccontato dallo stesso Spalletti nelle interviste post Sassuolo di martedì sera.