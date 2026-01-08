Ritmo Juve, Champions oppure... Così parte la sfida alle quote di Allegri

Danzando sapientemente tra provocazione e scienza, le quote scudetto (e zona Champions) di Massimiliano Allegri sono ormai un must. La cui attendibilità è confermata dai tanti juventini che hanno ascoltato per anni i calcoli di Max: pure chi non amava particolarmente l’attuale tecnico rossonero, gli ha sempre riconosciuto una certa precisione e autorevolezza. Allegri si è espresso, non senza infilarci una riflessione sulla Juventus: liberi i bianconeri di fare gli scongiuri del caso, ma secondo Max la squadra di Spalletti potrebbe anche avere la forza di rientrare nella lotta per il titolo. Però dovrebbe realizzare un’impresa al limite dell’impossibile: “Per arrivare a quella cifra bisogna fare 50 punti nel girone di ritorno e la Juventus può farli perché è una squadra forte. Con Spalletti ha avuto una conversione di risultati importante”. Provocazione? Forse, perché raccogliere 50 punti in un girone significa viaggiare costantemente a una media di 2,6 punti a partita: per fare un esempio, dovrebbe vincere 16 partite, pareggiarne due e perderne una... Se effettivamente la quota scudetto sarà quella indicata da Allegri ieri, dopo aver riaggiornato i dati: “Penso sia tra gli 86 e gli 88 punti”, la previsione ponderata dall’allenatore del Milan.
"La quota Champions è salita a 74 punti"
Maggiormente interessante per la Juventus è la quotazione per ottenere un posto al sole nella prossima Champions League: “Con le vittorie di Roma e Juventus la quota Champions è salita a 74 punti, quindi sarà come sempre complicato finire nelle prime quattro”. Come sempre, ma forse ancora di più perché negli ultimi anni il numero di punti necessari per andare nell’Europa che conta di più si è attestato attorno ai 70. Merito del ritmo sostenuto della Juventus rigenerata da Spalletti, ma anche da altri fattori: la cura Gasperini ha dato forza alla Roma per lottare fino in fondo per il quarto posto, a maggior ragione se dovessero arrivare rinforzi dal mercato di gennaio. E poi c’è il fattore Como: grandi spese in estate, ma non sempre consistenti investimenti corrispondono a risultati straordinari. Invece la squadra di Fabregas sta diventando sempre più una realtà, alzando inesorabilmente anche la soglia di qualificazione alla Champions League perché le altre sono costrette a correre ancora più velocemente.
Spalletti e la quota Allegri
Per arrivare alla quota 74 indicata da Allegri come potenziale soglia del quarto posto, la Juventus deve ottenere 38 punti nel girone di ritorno, che significa mantenere il ritmo sostenuto che i bianconeri hanno trovato da quando è arrivato Spalletti a Torino. Anche qualcosina meno rispetto ai 2,1 punti a match frutto di una sola sconfitta del tecnico di Certaldo sulla panchina bianconera (con il Napoli), tre pareggi (con Fiorentina, Torino e Lecce) e sei vittorie (Cremonese, Cagliari, Bologna, Roma, Pisa e Sassuolo) che diventano sette se si conta quella contro l’Udinese con Brambilla da guida ad interim. Diciamo che i conti per la Champions tornano, mentre per lo scudetto servirebbe davvero qualcosa di straordinario, anche perché ci potrebbero essere dei passi falsi al vertice, ma è difficile che possano rallentare tutte e tre le prime della classe insieme, Inter, Milan e Napoli. In attesa di un prossimo aggiornamento dei calcoli allegriani…
