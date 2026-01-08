Ritmo Juve, Champions oppure... Così parte la sfida alle quote di Allegri

Danzando sapientemente tra provocazione e scienza, le quote scudetto (e zona Champions) di Massimiliano Allegri sono ormai un must. La cui attendibilità è confermata dai tanti juventini che hanno ascoltato per anni i calcoli di Max: pure chi non amava particolarmente l’attuale tecnico rossonero, gli ha sempre riconosciuto una certa precisione e autorevolezza. Allegri si è espresso, non senza infilarci una riflessione sulla Juventus: liberi i bianconeri di fare gli scongiuri del caso, ma secondo Max la squadra di Spalletti potrebbe anche avere la forza di rientrare nella lotta per il titolo. Però dovrebbe realizzare un’impresa al limite dell’impossibile: “Per arrivare a quella cifra bisogna fare 50 punti nel girone di ritorno e la Juventus può farli perché è una squadra forte. Con Spalletti ha avuto una conversione di risultati importante”. Provocazione? Forse, perché raccogliere 50 punti in un girone significa viaggiare costantemente a una media di 2,6 punti a partita: per fare un esempio, dovrebbe vincere 16 partite, pareggiarne due e perderne una... Se effettivamente la quota scudetto sarà quella indicata da Allegri ieri, dopo aver riaggiornato i dati: “Penso sia tra gli 86 e gli 88 punti”, la previsione ponderata dall’allenatore del Milan.