Del Piero riempie ancora lo Stadium: bagno di folla e proroga per la mostra al J-Museum

TORINO - Famiglie, gruppi, singoli con la sciarpa legata al collo. Nelle ultime settimane, la lingua d’asfalto che si appoggia davanti a JMedical, JMuseum e Juventus Store si è colorata di un brulicante bianconero, ancora più del solito. Hanno contribuito le partite casalinghe contro Roma e Lecce e, soprattutto, il periodo festivo. In tanti hanno approfittato di questi giorni per un viaggio a Torino - sempre più meta turistica -, durante il quale hanno abbinato uno sguardo su presente e passato della Vecchia Signora. La partita all’Allianz Stadium e poi un’immersione nella storia a tinte bianconere: oltre le impressioni, sono i numeri a raccontare del successo del JMuseum nel periodo delle feste . Da sabato 20 dicembre 2025 (il giorno di Juventus-Roma), fino a martedì 6 gennaio 2026, la realtà museale bianconera ha accolto 14.055 visitatori.

JMuseum tra innovazione e mostre: successo per Del Piero

Una crescita del 35% rispetto all’anno scorso quando, nello stesso periodo, i visitatori erano stati 10.374. Dati che raccontano come il museo sia sempre più una delle realtà culturali di riferimento della città. Ma dicono anche della capacità di innovarsi e offrire esperienze nuove a chi decide di visitarlo. Dalla Hall of Fame fino ad arrivare al recente successo della mostra dedicata a Del Piero: “The Art of a Legend: Alessandro Del Piero Through the Eyes of Creativity”. Inizialmente prevista dal 1° al 12 gennaio 2026 compresi, la sua capacità attrattiva è andata oltre le previsioni e visto il flusso di appassionati, la Juventus ha deciso di prorogare la durata fino al 1° febbraio.

Tradizione e futuro: il cuore della Juve tra Stadium e JMuseum

Solo delle radici solidissime possono permettere di alzarsi sempre più in alto; storia e tradizione sono fondamentali per un club - e un ambiente tutto -, che ha sempre l’ambizione di essere primo, di puntare all’innovazione. Guardandosi intorno, davanti il JMuseum, si può vedere il Jmedical, una clinica all’avanguardia e, a lato, uno strumento di ultima generazione per la risonanza magnetica. Una manciata di passi dall’altra parte e dentro lo store si trovano, oltre le classiche strisce bianconere, divise e abbigliamento in linea con le ultime tendenze urban. Si alza lo sguardo e maestoso spunta lo Stadium, l’impianto più all’avanguardia in Italia. E poi lì, in mezzo, le radici di cui prima. Le maglie storiche, i trofei conquistati, i nomi che hanno fatto la storia e cimeli che fanno sospirare davanti le teche di vetro. Una finestra sul passato che, come confermano i numeri, sempre più persone decidono di attraversare.

