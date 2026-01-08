"Spalletti da remissivo a...", "Con loro fai questi punti": l'analisi Juve a Sky

A Sky Calcio Club, la Juventus torna finalmente a essere oggetto di un’analisi che va oltre il risultato secco. Il dibattito si accende attorno alla squadra bianconera e al lavoro di Luciano Spalletti, oggi sempre più riconoscibile nella fisionomia bianconera. Non è solo una questione di punti o classifica, ma di identità ritrovata, di ordine e di consapevolezza. Le parole di Caressa, Bucciantini e Montolivo fotografano una squadra che ha smesso di cercarsi e ha iniziato a riconoscersi, dentro un percorso che adesso appare chiaro, coerente e sostenibile. Una Vecchia Signora che ha finalmente un volto, e un allenatore che lo sta scolpendo giorno dopo giorno.
L'analisi del Club sulla Juve
"Appena ha avuto un po' di spazio per lavorare, adesso la Juventus è una squadra che si riconosce in campo" - ha detto Fabio Caressa a Sky Calcio Club (qui l'analisi dopo la sfida contro il Sassuolo). Poi Bucciantini ha aggiunto: "La squadra ha dei giocatori che dici 'finché ci sono loro, 70 punti li fai, però intanto prova a migliorare loro, prendi da loro quello che ti danno e sanno stare in campo e ci stanno con il cuore". E poi di nuovo il conduttore ha elogiato il tecnico bianconero: "Sanno stare in campo perché, diciamo la verità, Spalletti in campo li ha messi in un certo modo e ce li sa mettere". La palla è poi passata a Montolivo, che ha condiviso il pensiero del tavolo: "Forse ci aspettavamo un po' tutti che riuscisse a trovare più velocemente la quadra ma adesso la squadra ha un'identità: sai come gioca, sai come finirà la stagione, sarà lì a lottare per il quarto posto fino alla fine".
Caressa su Spalletti combattivo
Infine Caressa ha analizzato anche come nell'ultimo periodo Spalletti si è mostrato ai microfoni, difendendo spesso David e la squadra in generale: "Mi permetto di dire che forse doveva trovare lui stesso delle certezze personali dopo l'esperienza in Nazionale, che ha ritrovato perché l'ho rivisto combattivo. Invece prima, nelle interviste non era combattivo come al solito. Tu sai che quando intervisti Spalletti c'è anche la possibilità che sia un po' un'amichevole faccia a faccia, però è uno che le cose te le dice e lo trovavo invece un po' troppo remissivo, invece adesso lo rivedo come prima".
