"Spalletti da remissivo a...", "Con loro fai questi punti": l'analisi Juve a Sky

A Sky Calcio Club, la Juventus torna finalmente a essere oggetto di un’analisi che va oltre il risultato secco. Il dibattito si accende attorno alla squadra bianconera e al lavoro di Luciano Spalletti, oggi sempre più riconoscibile nella fisionomia bianconera. Non è solo una questione di punti o classifica, ma di identità ritrovata, di ordine e di consapevolezza. Le parole di Caressa, Bucciantini e Montolivo fotografano una squadra che ha smesso di cercarsi e ha iniziato a riconoscersi, dentro un percorso che adesso appare chiaro, coerente e sostenibile. Una Vecchia Signora che ha finalmente un volto, e un allenatore che lo sta scolpendo giorno dopo giorno.

L'analisi del Club sulla Juve

"Appena ha avuto un po' di spazio per lavorare, adesso la Juventus è una squadra che si riconosce in campo" - ha detto Fabio Caressa a Sky Calcio Club (qui l'analisi dopo la sfida contro il Sassuolo). Poi Bucciantini ha aggiunto: "La squadra ha dei giocatori che dici 'finché ci sono loro, 70 punti li fai, però intanto prova a migliorare loro, prendi da loro quello che ti danno e sanno stare in campo e ci stanno con il cuore". E poi di nuovo il conduttore ha elogiato il tecnico bianconero: "Sanno stare in campo perché, diciamo la verità, Spalletti in campo li ha messi in un certo modo e ce li sa mettere". La palla è poi passata a Montolivo, che ha condiviso il pensiero del tavolo: "Forse ci aspettavamo un po' tutti che riuscisse a trovare più velocemente la quadra ma adesso la squadra ha un'identità: sai come gioca, sai come finirà la stagione, sarà lì a lottare per il quarto posto fino alla fine".