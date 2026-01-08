Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Spalletti da remissivo a...", "Con loro fai questi punti": l'analisi Juve a Sky

Dopo il tris senza storia al Sassuolo ecco il parere degli opinionisti in diretta tv sui bianconeri: "Luciano sa farlo"
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

A Sky Calcio Club, la Juventus torna finalmente a essere oggetto di un’analisi che va oltre il risultato secco. Il dibattito si accende attorno alla squadra bianconera e al lavoro di Luciano Spalletti, oggi sempre più riconoscibile nella fisionomia bianconera. Non è solo una questione di punti o classifica, ma di identità ritrovata, di ordine e di consapevolezza. Le parole di Caressa, Bucciantini e Montolivo fotografano una squadra che ha smesso di cercarsi e ha iniziato a riconoscersi, dentro un percorso che adesso appare chiaro, coerente e sostenibile. Una Vecchia Signora che ha finalmente un volto, e un allenatore che lo sta scolpendo giorno dopo giorno.

L'analisi del Club sulla Juve

"Appena ha avuto un po' di spazio per lavorare, adesso la Juventus è una squadra che si riconosce in campo" - ha detto Fabio Caressa a Sky Calcio Club (qui l'analisi dopo la sfida contro il Sassuolo). Poi Bucciantini ha aggiunto: "La squadra ha dei giocatori che dici 'finché ci sono loro, 70 punti li fai, però intanto prova a migliorare loro, prendi da loro quello che ti danno e sanno stare in campo e ci stanno con il cuore". E poi di nuovo il conduttore ha elogiato il tecnico bianconero: "Sanno stare in campo perché, diciamo la verità, Spalletti in campo li ha messi in un certo modo e ce li sa mettere". La palla è poi passata a Montolivo, che ha condiviso il pensiero del tavolo: "Forse ci aspettavamo un po' tutti che riuscisse a trovare più velocemente la quadra ma adesso la squadra ha un'identità: sai come gioca, sai come finirà la stagione, sarà lì a lottare per il quarto posto fino alla fine".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Caressa su Spalletti combattivo

Infine Caressa ha analizzato anche come nell'ultimo periodo Spalletti si è mostrato ai microfoni, difendendo spesso David e la squadra in generale: "Mi permetto di dire che forse doveva trovare lui stesso delle certezze personali dopo l'esperienza in Nazionale, che ha ritrovato perché l'ho rivisto combattivo. Invece prima, nelle interviste non era combattivo come al solito. Tu sai che quando intervisti Spalletti c'è anche la possibilità che sia un po' un'amichevole faccia a faccia, però è uno che le cose te le dice e lo trovavo invece un po' troppo remissivo, invece adesso lo rivedo come prima".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

A Sky Calcio Club, la Juventus torna finalmente a essere oggetto di un’analisi che va oltre il risultato secco. Il dibattito si accende attorno alla squadra bianconera e al lavoro di Luciano Spalletti, oggi sempre più riconoscibile nella fisionomia bianconera. Non è solo una questione di punti o classifica, ma di identità ritrovata, di ordine e di consapevolezza. Le parole di Caressa, Bucciantini e Montolivo fotografano una squadra che ha smesso di cercarsi e ha iniziato a riconoscersi, dentro un percorso che adesso appare chiaro, coerente e sostenibile. Una Vecchia Signora che ha finalmente un volto, e un allenatore che lo sta scolpendo giorno dopo giorno.

L'analisi del Club sulla Juve

"Appena ha avuto un po' di spazio per lavorare, adesso la Juventus è una squadra che si riconosce in campo" - ha detto Fabio Caressa a Sky Calcio Club (qui l'analisi dopo la sfida contro il Sassuolo). Poi Bucciantini ha aggiunto: "La squadra ha dei giocatori che dici 'finché ci sono loro, 70 punti li fai, però intanto prova a migliorare loro, prendi da loro quello che ti danno e sanno stare in campo e ci stanno con il cuore". E poi di nuovo il conduttore ha elogiato il tecnico bianconero: "Sanno stare in campo perché, diciamo la verità, Spalletti in campo li ha messi in un certo modo e ce li sa mettere". La palla è poi passata a Montolivo, che ha condiviso il pensiero del tavolo: "Forse ci aspettavamo un po' tutti che riuscisse a trovare più velocemente la quadra ma adesso la squadra ha un'identità: sai come gioca, sai come finirà la stagione, sarà lì a lottare per il quarto posto fino alla fine".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

1
"Spalletti da remissivo a...", "Con loro fai questi punti": l'analisi Juve a Sky
2
Caressa su Spalletti combattivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS