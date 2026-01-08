"Koopmeiners via dalla Juve subito", dalla Turchia sicuri: la formula dell'offerta

Sarebbe dovuto essere il grande acquisto del mercato estivo 2024, il colpo da 60 milioni che avrebbe fatto fare il salto di qualità alla Juventus. Purtroppo, però, Teun Koopmeiners ha deluso le aspettative, senza riuscire mai a lasciare il segno sulla trequarti. Dall'arrivo di Spalletti in questa stagione, l'olandese è stato spostato in difesa, dove da braccetto di sinistra sta facendo vedere buone cose, ma non abbastanza da giustificare il costo del suo cartellino. Il suo futuro potrebbe però essere lontano da Torino: occhio alla Turchia.
Il Galatasaray vuole Koopmeiners
Secondo quanto riportato da Fanatik, infatti, il Galatasaray è alla ricerca di rinforzi a centrocampo per questo mercato di gennaio e sta pensando proprio al giocatore della Juventus. Il club turco si prepara a trattare i bianconeri e l'entourage del giocatore. Non a caso il vice presidente del club aranciorosso, Abdullah Kavukcu, è partito per una spedizione europea, nella speranza di chiudere l'operazione con la Juventus. Secondo HT Spor, l'idea è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto inferiore a 30 milioni di euro, formula che però non piace alla Vecchia Signora. In ogni caso l'interesse resta concreto e nel caso in cui l'operazione non dovesse andare in porto, l'olandese potrebbe comunque rimanere nel mirino del Galatasaray in vista della prossima estate. Il club turco vuole un centrocampista e non a caso nelle scorse settimane ha chiesto informazioni anche per Ederson dell'Atalanta e Frattesi dell'Inter.
Valore di mercato e numeri
Al suo arrivo alla Juventus il valore di mercato di Koopmeieners era di 55 milioni di euro. Ora, a distanza di appena 1 anno e mezzo, la cifra si è praticamente dimezzata, scendendo a 28 milioni. Una spirale negativa che riflette quanto visto in campo: l'olandese nella stagione 2023/24 aveva fornito 12 gol e 5 assist, mentre in quella 2024/25 appena 3 gol e 3 assist. Un calo importante, che lo ha fatto entrare di diritto tra le più grandi delusioni del 2025 (qui il pagellone completo del 2025 dei giocatori della Juventus).
Sarebbe dovuto essere il grande acquisto del mercato estivo 2024, il colpo da 60 milioni che avrebbe fatto fare il salto di qualità alla Juventus. Purtroppo, però, Teun Koopmeiners ha deluso le aspettative, senza riuscire mai a lasciare il segno sulla trequarti. Dall'arrivo di Spalletti in questa stagione, l'olandese è stato spostato in difesa, dove da braccetto di sinistra sta facendo vedere buone cose, ma non abbastanza da giustificare il costo del suo cartellino. Il suo futuro potrebbe però essere lontano da Torino: occhio alla Turchia.
Il Galatasaray vuole Koopmeiners
Secondo quanto riportato da Fanatik, infatti, il Galatasaray è alla ricerca di rinforzi a centrocampo per questo mercato di gennaio e sta pensando proprio al giocatore della Juventus. Il club turco si prepara a trattare i bianconeri e l'entourage del giocatore. Non a caso il vice presidente del club aranciorosso, Abdullah Kavukcu, è partito per una spedizione europea, nella speranza di chiudere l'operazione con la Juventus. Secondo HT Spor, l'idea è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto inferiore a 30 milioni di euro, formula che però non piace alla Vecchia Signora. In ogni caso l'interesse resta concreto e nel caso in cui l'operazione non dovesse andare in porto, l'olandese potrebbe comunque rimanere nel mirino del Galatasaray in vista della prossima estate. Il club turco vuole un centrocampista e non a caso nelle scorse settimane ha chiesto informazioni anche per Ederson dell'Atalanta e Frattesi dell'Inter.