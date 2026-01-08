"Koopmeiners via dalla Juve subito", dalla Turchia sicuri: la formula dell'offerta

Sarebbe dovuto essere il grande acquisto del mercato estivo 2024, il colpo da 60 milioni che avrebbe fatto fare il salto di qualità alla Juventus . Purtroppo, però, Teun Koopmeiners ha deluso le aspettative , senza riuscire mai a lasciare il segno sulla trequarti. Dall'arrivo di Spalletti in questa stagione, l'olandese è stato spostato in difesa , dove da braccetto di sinistra sta facendo vedere buone cose, ma non abbastanza da giustificare il costo del suo cartellino. Il suo futuro potrebbe però essere lontano da Torino : occhio alla Turchia.

Il Galatasaray vuole Koopmeiners

Secondo quanto riportato da Fanatik, infatti, il Galatasaray è alla ricerca di rinforzi a centrocampo per questo mercato di gennaio e sta pensando proprio al giocatore della Juventus. Il club turco si prepara a trattare i bianconeri e l'entourage del giocatore. Non a caso il vice presidente del club aranciorosso, Abdullah Kavukcu, è partito per una spedizione europea, nella speranza di chiudere l'operazione con la Juventus. Secondo HT Spor, l'idea è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto inferiore a 30 milioni di euro, formula che però non piace alla Vecchia Signora. In ogni caso l'interesse resta concreto e nel caso in cui l'operazione non dovesse andare in porto, l'olandese potrebbe comunque rimanere nel mirino del Galatasaray in vista della prossima estate. Il club turco vuole un centrocampista e non a caso nelle scorse settimane ha chiesto informazioni anche per Ederson dell'Atalanta e Frattesi dell'Inter.