Tudor, l’ultimo gesto d’amore per la Juve: contratto risolto, quanto risparmia il club

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus dal 27 ottobre 2025. Dopo una serie di risultati negativi, infatti, la dirigenza bianconera ha deciso di cambiare rotta, esonerandolo per puntare su Luciano Spalletti . Il suo contratto lo legava alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2027 e per questo il club ha dovuto continuare a pagarlo. Almeno fino a oggi, perchè la Juventus ha infatti trovato un accordo per la risoluzione anticipata . Un ultimo gesto d'amore dell'allenatore croato verso i colori bianconeri.

Risolto il contratto di Tudor: quanto risparmia la Juve

La Juventus ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto del tecnico croato. Il club bianconero così facendo risparmierà circa 5,5 milioni di euro a stagione. Una cifra importante, soprattutto in una fase delicata della stagione come il calciomercato invernale. Tudor ora sarà quindi libero di firmare con un'altra squadra, ma soltanto fuori dall'Italia. Avendo già allenato in Serie A in questa stagione, infatti, non potrà sedersi sulla panchina di un'altra squadra italiana.

Resta il problema Thiago Motta

Allo stesso modo, anche Thiago Motta è ancora sotto contratto con la Juventus, ma a differenza di Tudor non sembra intenzionato a trovare una risoluzione. Il tecnico italo-brasiliano guadagna 5,5 milioni di euro a stagione, a cui vanno sommati gli stipendi del suo staff. Nonostante sia stato accostato a diverse squadre, ultima delle quali il Flamengo, Motta non ha ancora trovato una nuova panchina e continua invece a pesare sulla casse della Vecchia Signora.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE