Chiesa, parte la rivolta Liverpool: “Vai alla Juve e prenditi il Mondiale, Slot terribile”

La possibilità che Federico Chiesa lasci il Liverpool non ha lasciato indifferenti i tifosi Reds, anzi. Nonostante lo scarso minutaggio, il classe ’97 ha saputo fare breccia nel cuore dei supporter locali: vuoi per quell’attitudine propria di chi dà tutto per la maglia che difende, vuoi perché, alla fine, di prestazioni positive, gol e assist ne ha collezionati. Su X uno dei commenti più virali recita: "Spero sinceramente, con amore assoluto nel cuore, che Federico Chiesa lasci il Liverpool durante la sessione di calciomercato di gennaio, vada alla Juventus o a chi per essa, giochi tutte le partite e faccia parte della squadra italiana per la Coppa del Mondo. Merita molto di più del terribile Arne Slot come suo manager".

Chiesa, Slot e il malcontento del Liverpool

E no, non è un unicum, non è la frustrazione di un singolo tifoso che si è particolarmente affezionato a Chiesa. Il trend è comune tra chi vorrebbe blindarlo e chi, per l’appunto, gli augura le migliori fortune lontano da quello Slot che non gli ha mai davvero dato fiducia. Ad ulteriore supporto di ciò c’è un coro nato negli scorsi mesi e portato dai tifosi del Liverpool in giro per gli stadi inglesi: "Li sentiamo piangere a Torino. Federico è qui per vincere. Una chiacchierata con Arne Slot e lui ha Chiesa scherza con Salah detto ‘Ciao!’. Va*** Juve, ora sono un Kopite (uno del Liverpool, ndr)".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

Il coro su Chiesa, le polemiche e il futuro al Liverpool

Coro che scatenò polemiche tra chi lo riteneva inopportuno, a causa della strage dell’Heysel, e chi invece ne ha difeso la legittimità perché nulla avrebbe a che fare con quella triste vicenda. Fu lo stesso Chiesa, a settembre, a commentare: "Mi piace il coro, penso che non ci sia niente di sbagliato. Devo ricambiare di più, perché il sostegno è semplicemente incredibile". Al di là delle polemiche, il sentimento della piazza appare piuttosto chiaro: se i tifosi del Liverpool potessero scegliere, in questo momento, terrebbero Chiesa e saluterebbero Slot. È sempre più probabile che si concretizzi il contrario.