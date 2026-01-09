Elkann chiama, Spalletti risponde: perché la telefonata dopo Sassuolo-Juve vale così tanto

Spalletti, il gruppo e l’entusiasmo ritrovato alla Continassa

Il margine per intervenire sulla rosa a gennaio è poco: in estate sono state investite molte risorse per rinforzare una squadra che però adesso funziona. Spalletti non preme per avere nuovi giocatori. Ha orecchie spalancate, occhi attenti alle varie opportunità di cui gli parlerà Ottolini nel corso del mese, ma sa che il lavoro quotidiano può dargli più di qualsiasi innesto. Si è barricato al centro sportivo proprio come un artigiano di bottega: deve pensare in bianconero. Sempre e comunque. Chi gli sta vicino vede gli stessi occhi illuminati che aveva a Napoli, nell’anno dello scudetto. Sente che l’aria intorno a lui è tornata frizzante. Dopo Reggio Emilia ha sfoderato il “rumore degli amici”, riferito a chi ha individuato in Lucio un bersaglio da colpire dopo l’errore di David dal dischetto contro il Lecce. Non vedeva l’ora di tornare a far discutere. Così ha indossato la corazza per tutti e subito dopo la sciagura del canadese su rigore ha creato un ambiente bunker. Un gruppo solido e coeso, pronto a difendersi da ogni attacco del mondo esterno. Ha protetto David, ha rincuorato Openda, ha creato una famiglia che prima del suo avvento era sparpagliata. Ora sono tutti uniti. Anche Elkann conosce le pieghe dell’operato di Lucio. Per questo la telefonata di Reggio Emilia vale infinitamente tanto. Certifica il buon umore della proprietà e consegna a Spalletti una consistente dose extra di entusiasmo. Gli è tornata la voglia di conquistare il paradiso, dopo i tormenti vissuti in Nazionale. I complimenti sinceri di John li prende e li mette in tasca. Li estende al gruppo di lavoro e alla squadra, li sfrutta per preparare i prossimi impegni. E ce ne saranno parecchi da qui a breve: Cremonese, Cagliari, poi Mourinho e Conte a tre giorni di distanza l’uno dall’altro e infine il Monaco. Elkann vuole divertirsi ancora. Lucio non si diverte, come ha anche ammesso a cuore aperto in conferenza stampa, ma è felice quando chi gli sta intorno si diverte. Ed è a posto così.