Juve-Cremonese: l'arbitro, i precedenti e tutte le designazioni per la 20ª giornata

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 20ªa giornata del campionato di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti affronterà la Cremonese all'Allianz Stadium e lo fa a distanza di pochi giorni dalla vittoria esterna sul campo del Sassuolo per 3-0 . Un ruolino di marcia importante per i bianconeri con una media punti con il tecnico toscano in linea con chi sta viaggiando per vincere lo scudetto (2.1 a partita). Un segnale forte e chiaro di un gruppo unito, soprattutto coi fatti con l'abbraccio a David dopo la rete segnata . In casa deve dare continuità per proseguire su questa strada e mandare un ulteriore messaggio importante alla classifica per la zona Champions.

Chi è l'arbitro di Juve-Cremonese e i precedenti

Sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, a dirigere la gara tra Juventus e Cremonese. Il match si giocherà lunedì 12 gennaio con calcio d’inizio fissato alle 20.45, e chiuderà la ventesima giornata di campionato. A completare la squadra arbitrale ci saranno Rossi L. e Barone nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Calzavara, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Gariglio, con Chiffi nel ruolo di AVAR. Per Feliciani si tratta della terza direzione in carriera contro i bianconeri. Ci sono due precedenti, e nemmeno troppo recenti: la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari per 4-1 della passata stagione e poi oltre due anni fa il successo in campionato contro il Verona per 1-0 ma con "tanti piccoli errori" a non convincere a pieno la sua direzione di gara come la simulazione non vista di Faraoni che portò poi all'annullamento del gol di Kean. Una partita difficile anche a livello comportamentale dove Feliciani non ha convinto nel rapporto con i calciatori.

Feliciani e quel contatto Gatti-Djuric

C'è un altro episodio particolare da segnalare e riguarda sempre la sfida tra Juve e Verona del 28 ottobre 2023 ed è un contatto tra Gatti e Djuric. Il difensore bianconero colpisce al volto l'attaccante nell'andare a contendere un pallone e Chiné ha chiesto una squalifica per condotta violenta. Ma proprio Feliciani nel suo rapporto ufficiale di gara ha scritto: "Con la presente dichiaro che lo scontro tra Gatti (Juventus) e Djuric (Verona) avvenuto a gioco in svolgimento, è stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto'. Pertanto, il comportamento di Gatti, non integra quanto previsto dall’art. 61 comma 3 CGS perché, quanto accaduto, è stato visto e valutato dagli Ufficiali di gara, perciò giudicato in modo insindacabile nel merito da questo Giudice. P.Q.M. delibera di non applicare sanzioni in ordine alla condotta segnalata dalla Procura federale di cui alla premessa".