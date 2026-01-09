Verso Juve-Cremonese: le opzioni di Spalletti e le condizioni di Conceicao e Kelly

Tornata al successo in maniera convincente sul campo del Sassuolo , la Juventus si prepara a chiudere il programma della prima giornata di ritorno ospitando la Cremonese nel Monday Night. Una gara da non sottovalutare per i bianconeri, chiamati a dare continuità ai risultati e alle prestazioni dell'ultimo periodo. Spalletti valuta con attenzione le condizioni della rosa, tra recuperi dall’infermeria e possibili conferme di chi ha brillato nell’ultima uscita. Dall’altra parte, anche la Cremonese lavora per arrivare al meglio all’impegno dell’Allianz Stadium, con Nicola che riflette su qualche possibile rotazione.

Juventus, verso la Cremonese tra certezze e valutazioni

Alla Continassa la Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso dallo staff, iniziando la preparazione specifica per la sfida contro la Cremonese. L’umore è alto dopo la vittoria di Reggio Emilia e Spalletti sembra orientato a confermare l’ossatura vista contro il Sassuolo, a partire da Jonathan David, tornato al gol dopo il digiuno che durava dalla prima giornata. A centrocampo non sono attesi stravolgimenti, potrebbe trvare conferme anche Miretti nel ruolo visto al Mapei. Mentre in difesa restano da valutare alcune situazioni legate alle condizioni fisiche dei singoli viste anche le assenze di Gatti e Rugani e con Kelly non al meglio. L’obiettivo è mantenere equilibrio e intensità, sfruttando anche il fattore campo per imporre subito il ritmo alla gara.

Kelly e Conceicao: il punto dall’infermeria bianconera

Le notizie più incoraggianti arrivano dall’infermeria, soprattutto per quanto riguarda Kelly. Il difensore, fermatosi per un lieve problema muscolare accusato dopo la gara con il Lecce, ha svolto un allenamento parziale con il gruppo e punta al rientro completo già nei prossimi giorni. Se le sensazioni saranno confermate, la convocazione per Juventus-Cremonese appare sempre più probabile. Più complessa invece la situazione di Conceicao: il portoghese, rientrato contro il Lecce dopo un affaticamento, ha accusato una leggera ricaduta ed è rimasto fuori contro il Sassuolo. Al momento non si è ancora allenato con il gruppo e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, con lo staff che non intende correre rischi.