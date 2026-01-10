Chiesa, ecco la formula Juve per convincere il Liverpool: la trattativa, il grande nodo, le garanzie

Costo del cartellino e formula dell’operazione: i nodi della trattativa

L’attenzione massima è pertanto rivolta sul vero tavolo della trattativa, quello che coinvolge principalmente i due club. Per il Liverpool la richiesta è superiore ai 10 milioni, cifra che invece la Juve immaginava più contenuta. Nell’idea degli inglesi, l’affare può addirittura chiudersi a quota 15, con la possibilità di andare incontro a Comolli e Ottolini, sempre che questi ultimi facciano lo stesso con il board di Anfield. Alla base - ed è questo il grande nodo, non ancora sciolto -, dev’esserci l’intenzione concreta di procedere con un acquisto a titolo definitivo, opzione alla quale la Juventus non ha ancora aperto. Da Torino è arrivata forte la volontà di provare a stappare l’affare in prestito con diritto di riscatto, un modo anche per valutare le condizioni del ragazzo, reduce sì da 90 minuti in campo, però solamente nelle ultime 8 partite di Premier League. Dubbi legittimi, dunque. Che Comolli ha provato a fugare attraverso dei report dettagliati su condizione, corsa, chilometraggio e possibile usura di Federico. Che ha superato anche così la prima scrematura, la fase di scelta. Che poi è balzato in pole perché ha un prezzo poco in linea con valore e ancor meno con il potenziale che può sprigionare in un ambiente conosciuto alla perfezione e in un campionato in grado di premiare i suoi strappi probabilmente come nessun altro. E allora sì, Juve e Liverpool sono già nella fase in cui lo stallo può premiare la fantasia, in cui l’obiettivo diventa principalmente superare ostacoli e creare perciò occasioni. Tanto di confronto quanto di compromesso. L’unico percorribile, lato bianconero, è trasformare il diritto di riscatto in obbligo, però condizionato alle presenze collezionate da Chiesa. Testato così sul punto interrogativo più grande di tutti: la garanzia di continuità.