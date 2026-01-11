"Miretti, il rapporto con Spalletti e cosa gli ha detto la Juve per il futuro": parla papà Livio

Fabio Miretti è un giovane vecchio. Nel senso più puro e nobile dell’ossimoro. Già da piccolo, quando ancora la prima squadra della Juve era un miraggio e lui incontrava a Vinovo i suoi idoli, ripeteva ai compagni di squadra e alla famiglia quasi sempre la stessa frase: «Un giorno anch’io vestirò la maglia della Juve». Raramente chiedeva autografi, quasi mai implorava foto ai campioni che osservava con ammirazione. Ha sempre saputo che ce l’avrebbe fatta e anche stavolta i suoi piani sono chiarissimi. In estate è rimasto, dopo un lungo corteggiamento del Napoli. Ma fino a fine ottobre non ha mai visto la luce: l’infortunio muscolare rimediato a metà agosto ha compromesso buona parte della sua stagione. Da quando è arrivato Luciano Spalletti, però, la musica è cambiata per Miretti. Ha lasciato il segno nella delicatissima trasferta europea di Bodo e martedì si è preso la soddisfazione di realizzare il primo gol stagionale in campionato contro il Sassuolo. All’interno di una prestazione da applausi, in un ruolo leggermente differente dal solito spartito.