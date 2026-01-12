David, dal parmigiano alla bottarga: le vongole Juve, il pupillo che Spalletti rivede in Johnny

L’ha trattato davvero come un figlio. L’ha coccolato, l’ha ascoltato, l’ha capito. L’ha anche rimproverato, in camera caritatis, a debita distanza da qualsiasi occhio esterno. L’ha guardato negli occhi dopo il rigore sciagurato calciato contro il Lecce. Luciano Spalletti voleva capire che cosa avesse ancora dentro Jonathan David. Pretendeva di trovare subito un modo per salvarlo da se stesso. Una maniera per ridargli una dignità calcistica persa dagli undici metri contro i salentini: non per l’errore, ma per la sciatteria che ha messo in quella battuta. Non era presunzione, ma paura. Così Spalletti già la mattina successiva al Lecce gli ha annunciato che avrebbe giocato dall’inizio contro il Sassuolo. Così, a bruciapelo. Come una fucilata nella notte, per prendere in prestito una metafora spallettiana. David non se l’aspettava. Non credeva di meritare una riabilitazione a 72 ore dal Lecce. È rimasto spiazzato, ma in maniera positiva. E da lì ha trovato la forza per ricomporsi, per disfarsi una volta per tutte di un bagaglio stracolmo di negatività. A Reggio Emilia inizialmente ha pensato soltanto a giocare per i compagni. Senza intestardirsi per il gol, arrivato in maniera naturale. Per Spalletti, paradossalmente, vale di più l’assist per Miretti. Una giocata che Lucio ha fatto vedere e rivedere alla Continassa, perché rappresenta la perfetta raffigurazione del lavoro che devono svolgere la punta e il trequartista nel 4-2-3-1 quando i difensori avversari accorciano sull’attaccante. Lì ha capito che di aver ritrovato David. Anche perché la reazione del gruppo l’ha sorpreso: Fabio segna, ma tutti vanno dal canadese. Un vero e proprio scudo umano. Poi il 3-0 completa l’opera di Spalletti, che dalla panchina corre per abbracciarlo. Per manifestare apprezzamento e gratitudine: Jonathan si è fidato di lui. E per Lucio la fiducia è davvero tutto, nel modo che ha di intendere i rapporti umani.