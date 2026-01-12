Lo riconoscete? Gol decisivo al debutto con la Juve, ecco dove è finito

In un'intervista al sito francese eurosport.fr, Rafia aveva raccontato quel magico esordio in bianconero: "Mi stavo riscaldando e all'improvviso il vice-allenatore mi ha fatto cenno con la mano. Ero pronto ma eravamo allo stesso tempo in parità, dal 2-0 al 2-2 ... pensavo che mi sarei seduto in panchina. Ma quando il vice chiede a Pirlo se "il ragazzo entra comunque", il Mister risponde "sì certo". Là ho visto che si fidava di me e io volevo ripagarlo . Cosa è successo dopo, lo sapete...".

Gli incontri con Chiellini e Ronaldo

Oltre a Pirlo, alla Juve Rafia ha avuto modo di conoscere tante altri campioni bianconeri: "Questa squadra è eccezionale. Sono tutti campioni e molto premurosi. Sono persone normali e semplici. Giorgio (Chiellini) viene spesso a trovarci, anche suo fratello è nello staff del club. Sono tutte persone molto belle oltre ad essere dei grandi calciatori. Cristiano Ronaldo? Potersi allenare con un giocatore del genere conferma che sei sulla strada giusta. Lui è un esempio, uno stimolo per il futuro. È molto motivante essere al suo fianco. Per me, questo non è un punto d'arrivo. Ma solo l'inizio. Si allena sempre duramente".

