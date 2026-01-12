Lo riconoscete? Gol decisivo al debutto con la Juve, ecco dove è finito

Nel corso degli ultimi anni la Juventus Next Gen ha prodotto tantissimi talenti, da Yildiz fino a Huijsen. Non tutti però hanno avuto carriere scintillanti, ma alcuni di loro sono comunque riusciti a lasciare il segno con la maglia bianconera, anche solo per un brevissimo momento. Tra questi c'è Hamza Rafia, trequartista tunisino che nel corso di questa sessione di calciomercato invernale ha lasciato il Lecce per firmare fino al 30 giugno 2029 con l'Esperance Tunisi. Un nome quello del classe 1999 che non tutti i tifosi della Juve ricorderanno, ma che è stato decisivo per vincere un trofeo nella stagione 2020/21.
Rafia, una presenza e un gol molto importante con la Juve
Minuto 77 di Juventus-Genoa, ottavi di finale di Coppa Italia. Andrea Pirlo, al tempo allenatore bianconero, chiama un cambio: fuori Portanova, dentro Rafia. Per il marocchino, dopo tante presenze con la maglia della Next Gen, è il tanto atteso esordio con la Prima Squadra. Una partita che il classe 1999 non dimenticherà mai, perchè è stato proprio lui, nei tempi supplementari, a segnare la rete del definitivo 3-2. Una vittoria importantissima, che ha permesso alla Juve di passare il turno in Coppa Italia, poi vinta quell'anno in finale contro l'Atalanta. Purtroppo per Rafia, quella è stata la prima e unica presenza con la maglia della Vecchia Signora. Una partita, un gol: media da invidiare.
In giro per il mondo
Alla Juventus non c'era spazio per Rafia e per questo il club bianconero l'ha mandato in prestito prima allo Standard Liegi e poi alla Cremonese, dove però non è riuscito a lasciare il segno. A gennaio 2023 il Pescara decide di puntare su di lui, acquistandolo per poco più di 200mila euro. Qui gioca 6 mesi su buoni livelli in Serie C, che convincono il Lecce ad acquistarlo a luglio 2023 per 800mila euro (qui il retroscena con Corvino, che voleva 'sposarlo'). In maglia giallorossa Rafia riesce a trovare molto più spazio in Serie A, collezionando ben 46 presenze nel giro di due stagioni. Quest'anno, però, Di Francesco ha deciso di non puntare su di lui e per questo pochi giorni fa è arrivato il trasferimento all'Esperance Tunisi, dove ora inizierà una nuova fase della sua carriera. In ogni caso, resta impossibile per lui dimenticare quella notte di Coppa Italia. Un esordio con gol di quelli da sogno.
L'esordio alla Juve: le parole di Rafia
In un'intervista al sito francese eurosport.fr, Rafia aveva raccontato quel magico esordio in bianconero: "Mi stavo riscaldando e all'improvviso il vice-allenatore mi ha fatto cenno con la mano. Ero pronto ma eravamo allo stesso tempo in parità, dal 2-0 al 2-2 ... pensavo che mi sarei seduto in panchina. Ma quando il vice chiede a Pirlo se "il ragazzo entra comunque", il Mister risponde "sì certo". Là ho visto che si fidava di me e io volevo ripagarlo. Cosa è successo dopo, lo sapete...".
Gli incontri con Chiellini e Ronaldo
Oltre a Pirlo, alla Juve Rafia ha avuto modo di conoscere tante altri campioni bianconeri: "Questa squadra è eccezionale. Sono tutti campioni e molto premurosi. Sono persone normali e semplici. Giorgio (Chiellini) viene spesso a trovarci, anche suo fratello è nello staff del club. Sono tutte persone molto belle oltre ad essere dei grandi calciatori. Cristiano Ronaldo? Potersi allenare con un giocatore del genere conferma che sei sulla strada giusta. Lui è un esempio, uno stimolo per il futuro. È molto motivante essere al suo fianco. Per me, questo non è un punto d'arrivo. Ma solo l'inizio. Si allena sempre duramente".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Nel corso degli ultimi anni la Juventus Next Gen ha prodotto tantissimi talenti, da Yildiz fino a Huijsen. Non tutti però hanno avuto carriere scintillanti, ma alcuni di loro sono comunque riusciti a lasciare il segno con la maglia bianconera, anche solo per un brevissimo momento. Tra questi c'è Hamza Rafia, trequartista tunisino che nel corso di questa sessione di calciomercato invernale ha lasciato il Lecce per firmare fino al 30 giugno 2029 con l'Esperance Tunisi. Un nome quello del classe 1999 che non tutti i tifosi della Juve ricorderanno, ma che è stato decisivo per vincere un trofeo nella stagione 2020/21.
Rafia, una presenza e un gol molto importante con la Juve
Minuto 77 di Juventus-Genoa, ottavi di finale di Coppa Italia. Andrea Pirlo, al tempo allenatore bianconero, chiama un cambio: fuori Portanova, dentro Rafia. Per il marocchino, dopo tante presenze con la maglia della Next Gen, è il tanto atteso esordio con la Prima Squadra. Una partita che il classe 1999 non dimenticherà mai, perchè è stato proprio lui, nei tempi supplementari, a segnare la rete del definitivo 3-2. Una vittoria importantissima, che ha permesso alla Juve di passare il turno in Coppa Italia, poi vinta quell'anno in finale contro l'Atalanta. Purtroppo per Rafia, quella è stata la prima e unica presenza con la maglia della Vecchia Signora. Una partita, un gol: media da invidiare.
In giro per il mondo
Alla Juventus non c'era spazio per Rafia e per questo il club bianconero l'ha mandato in prestito prima allo Standard Liegi e poi alla Cremonese, dove però non è riuscito a lasciare il segno. A gennaio 2023 il Pescara decide di puntare su di lui, acquistandolo per poco più di 200mila euro. Qui gioca 6 mesi su buoni livelli in Serie C, che convincono il Lecce ad acquistarlo a luglio 2023 per 800mila euro (qui il retroscena con Corvino, che voleva 'sposarlo'). In maglia giallorossa Rafia riesce a trovare molto più spazio in Serie A, collezionando ben 46 presenze nel giro di due stagioni. Quest'anno, però, Di Francesco ha deciso di non puntare su di lui e per questo pochi giorni fa è arrivato il trasferimento all'Esperance Tunisi, dove ora inizierà una nuova fase della sua carriera. In ogni caso, resta impossibile per lui dimenticare quella notte di Coppa Italia. Un esordio con gol di quelli da sogno.