I convocati di Spalletti per Juve-Cremonese: la decisione su Kelly-Conceicao e la lista completa

I giocatori a disposizione del tecnico bianconero per la sfida contro i grigiorossi
3 min
Convocati Juve
I convocati di Spalletti per Juve-Cremonese: la decisione su Kelly-Conceicao e la lista completa© Marco Canoniero
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Il conto alla rovescia per la sfida contro la Cremonese è iniziato e la Juve non può permettersi distrazioni. La squadra di Spalletti con una vittoria può riprendersi il quarto posto Champions e può accorciare le distanze anche dalle prime tre in classifica, a secco in questo turno. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha caricato il match della giusta importanza, ma dovrà fare a meno di qualche giocatore. Oltre gli assenti certi come Milik, Vlahovic, Gatti e Rugani, nelle ultime ore in casa bianconera sono state monitorate le condizioni fidiche di Conceicao e Kelly, reduci da un affaticamento muscolare. Ora è arrivata la risposta ufficiale.

Juve-Cremonese, i convocati di Spalletti

Purtroppo Spalletti dovrà fare a meno di Conceicao per la sfida contro la squadra di Nicola. Nessun rischio viste anche i prossimi impegni dei bianconeri in Champions League. Ottime notizie invece per Kelly, a disposizione per la partita. Questi i giocatori convocati da Spalletti per la sfida contro la Cremonese:

  • PORTIERI: PERIN, DI GREGORIO, PINSOGLIO;
  • DIFENSORI: BREMER, KELLY, KALULU, JOAO MARIO, CAMBIASO, CABAL, ROUHI, P. FELIPE;
  • CENTROCAMPISTI: LOCATELLI, KOOPMEINERS, ADZIC, KOSTIC, THURAM, MIRETTI, MCKENNIE;
  • ATTACCANTI: YILDIZ, ZHEGROVA, OPENDA, DAVID.

La probabile formazione

Spalletti sembra orientato a schierare il 4-2-3-1 come nelle ultime partite contro Lecce e Sassuolo. Zero dubbi in porta, con Di Gregorio pronto a difendere i pali. In difesa qualche ballottaggio, con Koopmeiners che dovrebbe mandare in panchina Kelly, viste anche le condizioni del giocatore inglese. A destra Kalulu, a sinistra Cambiaso. Locatelli e Thuram in mediana, mentre a destra dovrebbe partire di nuovo McKennie, con la possibilità di vederlo svariare, con Miretti trequarti e Yildiz sulla sinistra. In attacco il prescelto è David, con Openda che parte dalla panchina.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

