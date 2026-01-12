I convocati di Spalletti per Juve-Cremonese: la decisione su Kelly-Conceicao e la lista completa

Il conto alla rovescia per la sfida contro la Cremonese è iniziato e la Juve non può permettersi distrazioni. La squadra di Spalletti con una vittoria può riprendersi il quarto posto Champions e può accorciare le distanze anche dalle prime tre in classifica, a secco in questo turno. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha caricato il match della giusta importanza, ma dovrà fare a meno di qualche giocatore. Oltre gli assenti certi come Milik, Vlahovic, Gatti e Rugani, nelle ultime ore in casa bianconera sono state monitorate le condizioni fidiche di Conceicao e Kelly, reduci da un affaticamento muscolare. Ora è arrivata la risposta ufficiale.