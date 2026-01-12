Thuram e McKennie in coro: "Spalletti ha ragione, giochiamo alla Juve. Siamo una famiglia"

La Juventus domina la Cremonese all’Allianz Stadium con una prova autoritaria, imponendosi dall’inizio alla fine senza lasciare spazio a reazioni avversarie. Tre punti pesanti che permettono ai bianconeri di agganciare in classifica Roma e Napoli, quest’ultimo in attesa del recupero. Proprio “dalla Cremonese alla Cremonese”: dall’arrivo di Spalletti il volto della Juve è cambiato radicalmente. La squadra ora gioca, dà continuità alle prestazioni e riesce a conquistare punti contro le cosiddette piccole, segno che il pareggio di Lecce resta un episodio isolato in un cammino che vede la Vecchia Signora pienamente lanciata nella corsa a un posto tra le prime quattro. Il tabellino racconta di un successo corale : apre Bremer con una deviazione sul tiro di Miretti, poi vanno a segno David e Yildiz. L’autogol di Terracciano nasce da una splendida combinazione Miretti-McKennie, prima che sia proprio l’americano a chiudere i conti con un colpo di testa.

Thuram: "Siamo un gruppo unito"

Intervista doppia a Dazn dopo il triplice fischio, a parlare McKennie e Thuram. Proprio quest'ultimo è il primo a prendere parola: "Ci divertiamo? Si vede da come giochiamo: siamo un gruppo unito, contenti di giocare insieme. Giochiamo bene a calcio, difendiamo bene: essere un gruppo unito è importante per rendere bene sul campo. Spalletti si era presentato dicendo che serve avere l'ambizione per lo Scudetto? Ha ragione, giochiamo alla Juve e quando sei qui vuoi sempre vincere".

Thuram a Sky non ci gira attorno: "Scudetto? Noi giochiamo ogni partita per vincere e proviamo a fare meglio giorno dopo giorno. Alla fine della stagione vedremo...Mese importante? Sì sicuramente, è un mese importante anche in Champions c'è la gara col Benfica che per noi è fondamentale".

McKennie: "Possiamo fare passi avanti"

McKennie a Sky Sport al fischio finale: "In questa partita era troppo importante prendere i tre punti perché le altre squadre davanti a noi hanno lasciato punti. Una bella vittoria per noi e per i tifosi. Tanti ruoli? È normale, io sono sempre disponibile per la squadra. È bello quando fai gol o assist, ma l'importante è vincere".

Così invece a Dazn: "Come ha detto lui siamo un bel gruppo, il mister è un buon allenatore. Vincere le partite dipende solo da noi. Possiamo fare passi in avanti rispetto a ora: sempre bello l'allenamento con lui e giocare qua, divertirsi. Se ricordo una Juve così bella e vincente? Non guardo tanto il calcio... Ah di quelle in cui c'ero io? Ho visto tanti calciatori passare qua, ogni anno le cose sono diverse. Ma questo gruppo mi piace tantissimo, soprattutto questo uomo qua (indica Thuram e ride, ndr): è un bel gruppo, come una famiglia. Il primo gol è autogol? Si lo so ma l'importante è vincere. Ho fatto un altro gol e va bene così".

