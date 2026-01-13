Non solo Juve-Cremonese, a Open Var l'analisi su Inter-Napoli "È uno degli episodi codificati"

La ventesima giornata di Serie A è andata in archivio e anche a questo non sono mancati episodi arbitrali a scandire, più o meno, le polemiche derivate dalle varie decisioni. Tra le situazioni da valutare anche i due episiodi avvenuti in Juve-Cremonese , gara che ha chiuso il turno, con De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali della CAN A e B, a fare chiarezza e analizzarli a Dazn. Ma spazio anche a Inter-Napoli , con un confronto inevitabile con un episodio recente avvenuto all’Olimpico con protagonisti i bianconeri.

L'episodio in Juventus-Cremonese

Nel match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cremonese uno degli episodi riguarda il contatto tra Locatelli e Johnsen. In un primo momento l’arbitro Feliciani ha indicato il dischetto, sanzionando l’intervento del centrocampista bianconero. Dalla Sala VAR, però, l’analisi è stata diversa: "Inizialmente prende il pallone, per me è da togliere. La tocca con lo stinco e poi non affonda". L’OFR ha permesso al direttore di gara di rivedere l’azione e correggere la decisione iniziale. Dopo la revisione, infatti, il rigore è stato annullato: "A seguito di revisione, il numero 5 della Juventus non commette alcun fallo". De Marco ha promosso l’operato della squadra arbitrale, sottolineando la correttezza dell’intervento VAR: "Sono stati molto bravi in sala VAR a chiamare l’arbitro. L’intervento è sul pallone, quindi decisione corretta togliere il penalty", ha spiegato.

Inter-Napoli e il confronto con Gila-Conceicao

Altro episodio chiave della giornata è quello avvenuto a San Siro durante Inter-Napoli, nel contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan. Anche in questo caso il VAR ha avuto un ruolo determinante: "Aspetta che c’è uno step-on-foot", segnalano dalla sala di Lissone. L’arbitro viene richiamato all’OFR e, dopo la revisione, assegna il calcio di rigore. Una scelta condivisa da De Marco: "Rigore giusto, è uno di quegli episodi codificati. È il classico step-on-foot. Ci stava anche il giallo". Positivo anche il giudizio sulla direzione di gara: "Ha portato a termine una partita complicata mantenendo l’ordine in campo. Ha diretto molto bene". Resta però il confronto con l’episodio di Gila su Conceicao in Lazio-Juventus, valutato in modo differente. In quel caso, nonostante una dinamica simile, il VAR non è intervenuto, scelta successivamente definita errata da Rocchi, che ha ammesso l’errore nella valutazione dell’episodio dell’Olimpico.

