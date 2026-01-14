McKennie protagonista Juve, contratto sul tavolo: il retroscena Giuntoli e che succede ora

Wes We Can. Parafrasiamo e ritocchiamo un po’ il celebre motto di Obama per sintetizzare il pensiero di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero considera Weston McKennie un totem della Juventus che sta plasmando e costruendo. Motivo per cui è uno dei principali sponsor per la riapertura delle negoziazioni relative al rinnovo del centrocampista statunitense. E non potrebbe essere altrimenti alla luce del feeling instauratosi tra l’allenatore toscano e il numero 22 bianconero. Tra l’altro il campo finora ha emesso una sentenza indiscutibile: mai Wes era stato così continuo, brillante e decisivo come testimoniano i 2 gol segnati (contro Lecce e Cremonese) e i 3 assist sfornati (nelle gare con Napoli, Roma e Cremonese) nelle ultime 6 giornate. Chiamatelo pure effetto Spalletti per il Maghetto, come è soprannominato il texano per via della sua grande passione nei confronti della saga di Harry Potter. Giocate spettacolari e prestazioni scintillanti sfoderate in più ruoli e che rendono McKennie insostituibile nella formazione titolare juventina.