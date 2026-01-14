Juve ribaltata, Spalletti ha ridato una cosa che mancava da anni: ecco il vero capolavoro

Dal pari col Lecce alla manita

Il pari con il Lecce, per quanto scottante, non ha alterato di una virgola l’atmosfera dello spogliatoio: i bianconeri sapevano di aver disputato, forse, la miglior partita della loro stagione e che se avessero continuato su quella strada si sarebbero tolti presto grandi soddisfazioni. La vittoria per 5-0 con la Cremonese non è stata percepita come un lampo isolato, ma la prima volta in cui quella percezione interna ha preso forma davanti a tutti. Ma è ora - che la squadra si guarda allo specchio e si riconosce solida, forte, sicura di sé e competitiva - che viene il difficile, perché Spalletti sarà chiamato a invertire in parte la rotta del lavoro quotidiano. Evitare che la consapevolezza dei suoi si tramuti in arroganza, che la convinzione si travesta di presunzione. Che a prendere il sopravvento siano quegli ingredienti che - a detta sua - rendono le squadre “inallenabili”. Insomma, tenere alta la tensione, facendo capire ai suoi che questa sensazione, così potente e rara, va protetta senza compiacimenti. Il resto verrà da sé.