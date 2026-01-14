Gatti e Conceicao, rientro vicino: ora il problema di Spalletti è chi tenere fuori

La sorpresa Miretti

Una volta recuperati, Chico e Gatti dovranno poi fare i conti con gli ultimi sviluppi in termini prettamente gerarchici. Dal rientro di Bremer - inamovibile - fin qui sono stati Koopmeiners e Kelly a contendersi di volta in volta la maglia da titolare; nel caso di Chico, invece, oltre a Zhegrova - ancora lontano dalla miglior condizione - l’impressione è che da qui in poi si dovrà giocare una maglia con una delle più liete sorprese delle ultime uscite di campionato: Fabio Miretti. Il centrocampista azzurro, schierato contro Sassuolo e Cremonese da trequartista alle spalle di David, ha sorpreso tutti, Spalletti compreso. Gol, assist, imbucate nello stretto, progressioni palla al piede e persino qualche recupero difensivo: un giocatore ritrovato, perfettamente funzionale negli ingranaggi offensivi dei bianconeri. Difficile credere che - a margine di quest’exploit - Spalletti decida di rinunciarci subito e a cuor leggero quando ne avrà l’occasione.