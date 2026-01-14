Chi ha permesso la rinascita Juve con Spalletti: la vera differenza in campo la fa lui

Bremer e Spalletti: fiducia reciproca e svolta tattica della nuova Juve

Ovviamente lo conosceva bene e la fiducia che ha nei suoi riguardi traspare già dalle immagini del suo primo giorno alla Continassa. Passo indietro al 30 ottobre, il tecnico di Certaldo fa il giro del centro sportivo ed entra nella saletta dedicata alla fisioterapia, oltre a Bremer ci sono anche Cabal e Pinsoglio. Stretta di mano con il brasiliano, sguardo dritto negli occhi e lungo abbraccio; Chiellini alle sue spalle commenta: "Questi ragazzotti ci faranno comodo". Sì, ha avuto ragione. Spalletti ha atteso di avere a pieno servizio il proprio muro portante, prima di poter cambiare l’arredamento tutto intorno. È partito da qui, misurando disponibilità e condizioni fisiche, prima di cucire il nuovo abito tattico con il quale adesso la Juve vince e convince. E, a proposito di disponibilità, c’è un’altra immagine che racconta del rapporto di fiducia tra i due. È l’immagine di un Dybala smarrito, nei primi minuti di Juventus-Roma. Per quell’occasione, Spalletti lavorò sui movimenti del difensore che, in fase di prima impostazione, lasciava la linea difensiva per buttarsi in avanti, lasciando così il marcatore – per l’appunto, Dybala -, disorientato. Fu una delle armi tattiche che l’allenatore utilizzò per uscire dalla trappola dei duelli individuali di Gasperini. Fiducia, si diceva, quella di Spalletti che ha creduto che Bremer potesse uscire dall’ordinario e, reciprocamente, quella del brasiliano che si è lasciato istruire e guidare senza preconcetti. Insieme hanno costruito le fondamenta di questa nuova Juve che, nel frattempo, ha trovato il tempo e il modo di alzare l’edificio di qualche piano. Adesso, la palazzina bianconera comincia a intravedersi all’orizzonte e comincia a impensierire chi, ormai da anni, alza grattacieli. Prossimo step? Conquistare una chiamata per i Mondiali, dopo aver agevolato a Spalletti il passaggio al 4-2-3-1. Ma convincere Carlo Ancelotti non sarà certo un problema.