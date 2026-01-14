Chiesa in salita, l’affare Juve si complica. Vice Yildiz: si valuta l’ex Serie A

Le ultime novità su Chiesa

La Juve può rimandare il tesseramento a luglio, ma Ottolini sta cercando di forzare la mano per accontentare subito Luciano Spalletti, alla ricerca di un giocatore in più sulla corsia di destra. Il ds insisterà, anche perché finora non si è particolarmente infiammato di fronte alla candidatura di Noussair Mazraoui, che ancora non conosce quale sarà il suo futuro al Manchester United. Ovviamente i tavoli sui quali lavora la Juve, anche per i ruoli che sta cercando, sono diversi. Federico Chiesa è sempre il primo nome che frulla nella testa della dirigenza. Anche in questo caso, però, la trattativa è complicata dalle condizioni che propongono i bianconeri, che vogliono legare il riscatto alle presenze. Il Liverpool, al contrario, per ora valuta solo una cessione a titolo definitivo: affare estremamente complicato, ma il mese di gennaio è ancora lungo e appena Momo Salah terminerà la Coppa d’Africa i Reds faranno il punto col tecnico Arne Slot.