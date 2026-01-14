Juve fatale, e quella conferenza da solo allo Stadium...Ma il talento c'è e va a giocare: ecco dove

In Italia troppo spesso i giovani non riescono a trovare spazio e per questo Matteo Palma , giovane difensore classe 2008 , sta per lasciare l'Udinese in prestito secco per trasferirsi in Serie B alla Sampdoria . Il centrale è uno dei giocatori più talentuosi della rosa di Runjaic ma ha bisogno di trovare maggiore continuità per crescere e migliorare . In stagione, infatti, ha collezionato soltanto 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia , con appena 371 minuti in campo . Troppo poco per dimostrare il suo valore. Come se non bastasse, contro la Juventus , in una delle uniche tre partite da titolare, Palma è stato assoluto protagonista in negativo .

Juventus-Udinese, una serata da dimenticare per Palma

2 dicembre 2025, ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus allo Stadium ospita l'Udinese in gara secca e Runjaic decide di schierare dal primo minuto il giovanissimo Palma. Una scelta che però si rivela presto sbagliata perchè dopo appena 23 minuti il centrale classe 2008 segna uno sfortunatissimo autogol. Cross di McKennie, deviazione di Solet, tocco di Palma, rete. Una doccia fredda per la formazione friulana. Ma il peggio deve ancora venire perchè al 68' Palma commette anche un fallo da rigore per un pestone in area su Cabal. Locatelli dal dischetto non sbaglia: 2-0 per la Juventus, due errori di Palma. Al termine della partita l'allenatore dell'Udinese ha però difeso il classe 2008: "Ha fatto una partita solida, meritava di giocare. Sta crescendo, ha giocate da livello top. Il rigore concesso può capitare".

La conferenza stampa deserta

Ma dopo il triplice fischio la serata no di Palma continua. Il giovane difensore, infatti, ancora con completino e scarpette addosso, è stato portato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Il problema è che dopo le parole dei due allenatori, la sala stampa era praticamente deserta. Dopo alcuni attimi di imbarazzo un giornalista ha fatto una domanda al difensore: "Che emozioni ho provato a giocare allo Stadium? Stadio bellissimo, tra i più belli d’Italia, sfortunato sull’autogol e sul rigore che è stato un po’ ingenuo ma mi porto dietro buone emozioni". Altro silenzio. A questo punto l'addetto stampa fa terminare la conferenza: "Bene, se non ci sono altre domande...". Fine dello strazio, Palma è libero di andare. Ora per lui inizierà una nuova avventura alla Sampdoria, nella speranza che possa trovare più spazio e mostrare il suo talento.

