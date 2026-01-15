Spalletti, "Chiesa come Sinner" che "guarda negli occhi": dall'elogio al punto tra Juve e Liverpool

Ma cosa ne pensa ora Spalletti? Al momento Luciano aspetta e osserva. Nonostante l'enorme stima che nutre nei suoi confronti, ha qualche dubbio sulla su continuità di rendimento, spesso messa a rischio dai suoi problemi fisici. C'è anche da considerare che è proprio il tipo di giocatore che sta cercando e di cui avrebbe bisogno. Insomma, una specie di vice-Yildiz che può anche giocare a destra e che all'occorrenza (soprattutto nell'ultimo anno di Allegri alla Juve) sa fare anche la prima punta (al Chelsea ricordano bene il suo gol in Champions da attaccante vero...). Ma uno come Chiesa non è troppo "ingombrante" per ricoprire il ruolo di vice-Yildiz? Insomma, nella testa del tecnico ci sono molti pro e qualche contro su Chiesa. Ma è ancora tempo di aspettare...

Juve, Liverpool e la cifra per Chiesa

E voi venti milioni per Chiesa li spendereste? Perché il Liverpool ha sparato questa cifra alla Juve. E alla Juve si sono un po' raffreddati, perché la richiesta sembra eccessiva, visto che Chiesa era stato pagato dal Liverpool poco meno di 15 milioni e, nel frattempo, non ha esattamente fatto i fuochi d'artificio in Premier. La cifra è trattabile, quindi, non è detto che l'affare muoia lì. E, soprattutto, il Liverpool vuole capire cosa vuole fare Salah e in che condizioni tornerà dalla Coppa d'Africa, perché il destino di Chiesa è legato a quello di Momo, di cui in teoria è un potenziale sostituto per Slot. Così la Juve continua a tenere viva la trattativa.