Yildiz non si allena, novità Gatti e Conceicao: come sta la Juve verso il Cagliari

Sorriso a metà per Luciano Spalletti e la Juventus . Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, i bianconeri sono tornati ad allenarsi alla Continassa per iniziare la preparazione alla delicata trasferta di Cagliari, in programma sabato sera. L'allenatore ha ritrovato il gruppo con notizie incoraggianti dall’infermeria: Conceicao e Gatti in gruppo . Mentre resta da monitorare una sola situazione e riguarda Yildiz. Il turco non si è allenato, ma non desta paricolare preoccupazione la sua condizione fisica.

Juve verso Cagliari: tornano Conceicao e Gatti

Conceicao e Gatti sono da considerare pienamente ristabiliti: dopo aver lavorato a parte nei giorni scorsi, entrambi sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra.I due hanno svolto l’intera seduta odierna con il gruppo. Il difensore italiano potrebbe ritornare nei convocati dopo un mese e mezzo e l'ultima volta che si era seduto in panchina lo aveva fatto proprio contro il Cagliari nel match d'andata dello scorso 29 novembre. Poi l'infortunio al menisco lo ha mandato ko. Il loro rientro amplia le soluzioni a disposizione del tecnico bianconero, soprattutto in vista di una serie di match ravvicinati visti gli impegni in Champions League e in Coppa Italia.

Assente Yildiz, ma non per infortunio

L’unica nota stonata dell’allenamento odierno riguarda Yildiz, che non ha preso parte alla seduta. L’assenza del talento turco, però, non è legata a problemi muscolari o infortuni: si tratta infatti di un leggero stato influenzale. Niente di preoccupante, dunque, a due giorni da Cagliari-Juventus. Lo staff medico resta fiducioso e la sua presenza per la trasferta sarda non sembra essere in dubbio.Con il gruppo quasi al completo, Spalletti può concentrarsi sulla preparazione tattica della partita. La Vecchia Signora vuole dare continuità ai propri risultati e affrontare i sardi con il giusto mix di intensità, attenzione e qualità. I prossimi allenamenti saranno decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, ma il quadro generale appare positivo.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE