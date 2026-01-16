Mateta strega la Juve, addio Vlahovic: Comolli-Ottolini in anticipo e accordo vicino! Openda rischia

Le parti, infatti, stanno ragionando per un possibile quadriennale e sono già a buon punto; mentre servono 25-30 milioni per strapparlo al Crystal Palace. Appuntamento nei prossimi giorni per entrare nel vivo e provare a far decollare l’affare in vista dell’estate, anche se l’occasione appare invitante già per questa finestra di mercato. D’altronde non potrebbe essere altrimenti considerato lo status da parametro zero di Vlahovic che potrebbe pesare sul rendimento dell’attuale bomber juventino. Meglio forse avere già ora un sostituto. Vedremo.

Openda e le riflessioni Juve

Qualche riflessione comunque in tal senso dalle parti della Continassa la starebbero facendo, anche alla luce del rendimento finora deficitario di Lois Openda, che in ogni caso e a prescindere è destinato a rimanere almeno fino a giugno a Torino. Avendo già indossato le maglie di Lipsia e Juve in gare ufficiali il classe 2000 non può infatti trasferirsi in un altro club, se non tornare in Germania ma questa opzione non è minimamente contemplata da nessuna delle parti in causa. In estate invece oltre a Vlahovic pure l’ex Lens potrebbe fare i bagagli ed essere ceduto altrove. Ecco perché la Juve ha deciso di muoversi e giocare d’anticipo sul mercato dei bomber. Et voilà: l’assalto a Mateta è servito.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE