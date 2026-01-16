Douglas Costa e Pogba, parabole maledette: dalla Juve alla Serie D e... Balotelli

C’è una bellezza segreta nella decadenza. Nelle storie delle promesse disattese, dei talenti inespore, contraddittori. Quelli stramaledettamene dotati, al centro della scena più per vocazione che per merito. Perché ci affascinano? Semplice: perché, fra tutte, sono quelle che non riusciamo a lasciare andare. I campioni che vincono tutto diventano poster, numeri, cimeli da museo. Le leggende immacolate si chiudono in una teca. Ma gli uomini che cadono, che si rompono, che si perdono… quelli restano vivi. Ci parlano, ci assomigliano. E allora anche i più cinici riscoprono dentro di sé il sapore dolce dell’empatia. All’imprevedibilità spetta il resto del lavoro: spingerci a conoscere ogni sfaccettatura di quella storia, per poterla raccontare alla prima occasione utile. Nel caso di Douglas Costa e Paul Pogba, mancano giusto un paio di capitoli, ma la sceneggiatura può dirsi già bella che scritta.