Bremer-Yildiz, Spalletti tra dubbi e certezze: la probabile formazione Juve contro il Cagliari

"Squadra che vince non si cambia". Così recita il detto ed è quello che Spalletti potrebbe seguire in vista della trasferta contro ill Cagliari . I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati e mettere pressione alle squadre che nell'ultimo periodo stanno un po' rallentando (vedi il Napoli di Conte). L'obiettivo è comunque di continuare a guardare solo a sé stessi per non disperdere energie inutili, ma un occhio alla classifica è più che lecito. Il tecnico di Certaldo sorride anche per il recupero di Gatti e Conceicao , ma deve valutare le condizioni di Yildiz .

Dubbio Bremer in difesa

I dubbi di Spalletti sono legati anche alla difesa e a Bremer, soprattutto sulla possibilità di farlo riposare per evitargli nuove ricadute post infortunio. Difficile, però, perché Gatti è rientrato ad allenarsi in gruppo nella giornata di giovedì e ha appena recuperato da un guaio muscolare. Per questo motivo le scelte potrebbero andare sul sistema visto contro la Cremonese con Kalulu e Cambiaso sugli esterni e con Bremer-Kelly come coppia centrale. Ancora fuori Koopmeiners. In porta ovviamente Di Gregorio è il titolare.