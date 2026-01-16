Tuttosport.com
Bremer-Yildiz, Spalletti tra dubbi e certezze: la probabile formazione Juve contro il Cagliari

Il tecnico bianconero valuta le condizioni del gruppo in vista della trasferta in Sardegna
Bremer-Yildiz, Spalletti tra dubbi e certezze: la probabile formazione Juve contro il Cagliari © Getty Images/Aldo Liverani/Canoniero
2 min
"Squadra che vince non si cambia". Così recita il detto ed è quello che Spalletti potrebbe seguire in vista della trasferta contro ill Cagliari. I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati e mettere pressione alle squadre che nell'ultimo periodo stanno un po' rallentando (vedi il Napoli di Conte). L'obiettivo è comunque di continuare a guardare solo a sé stessi per non disperdere energie inutili, ma un occhio alla classifica è più che lecito. Il tecnico di Certaldo sorride anche per il recupero di Gatti e Conceicao, ma deve valutare le condizioni di Yildiz

Dubbio Bremer in difesa

I dubbi di Spalletti sono legati anche alla difesa e a Bremer, soprattutto sulla possibilità di farlo riposare per evitargli nuove ricadute post infortunio. Difficile, però, perché Gatti è rientrato ad allenarsi in gruppo nella giornata di giovedì e ha appena recuperato da un guaio muscolare. Per questo motivo le scelte potrebbero andare sul sistema visto contro la Cremonese con Kalulu e Cambiaso sugli esterni e con Bremer-Kelly come coppia centrale. Ancora fuori Koopmeiners. In porta ovviamente Di Gregorio è il titolare.

Le conferme a centrocampo

In mediana, invece, è possibile vedere una certa continuità con Locatelli e Thuram pronti a prendersi una maglia da titolare soprattutto per la loro crescita nelle ultime settimane. Un coppia in grado di dare qualità, quantità e anche costanza nel rendimento con il francese in grado di buttarsi negli inserimenti come ha fatto benissimo con la Cremonese (assist per David e rigore guadagnato sulla combinazione proprio con il canadese). Per l'azzurro, invece, c'è la capacità di saper leggere il gioco e riuscire a interdire le linee di passaggio avversarie oltre alla qualità per far girare il pallone e far ripartire l'azione. 

Le condizioni di Yildiz e Conceicao

Anche in attacco per Spalletti c'è un piccolo dubbio e riguarda proprio Yildiz. Il turco non si è allenato per una sindrome influenzale ed è quindi da monitorare giorno per giorno in vista della trasferta di Cagliari. Le sue condizioni, però, non preoccupano e filtra ottimismo circa un suo utilizzo dal primo minuto contro i rossoblù. Discorso diverso per Conceicao, recuperato ma avendo vissuto un periodo poco fortunato per via dell'infortunio muscolare c'è più cautela verso di lui. Quindi il portoghese dovrebbe partire dalla panchina perché il tecnico ha intenzione di dare fiducia, visto il momento, anche a Miretti a galleggiare tra le linee sulla trequarti ma anche a McKennie. In avanti il terminale offensivo dovrebbe essere David, reduce da due gol consecutivi con Sassuolo e Cremonese. 

PROBABILE FORMAZIONE

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie, Miretti, Yildiz, David. All. Spalletti

