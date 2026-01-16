"Paura di emorragia cerebrale": Mateta shock, ma che imbarazzo Oliver! Chi è l'obiettivo Juve

Mateta è un centravanti moderno, completo e funzionale. Alto 192 centimetri, abbina una struttura fisica imponente a una buona qualità tecnica. Sa proteggere palla, far salire la squadra e lavorare per i compagni, ma è soprattutto letale negli ultimi metri. Il suo senso del gol e il killer instinct in area lo rendono un finalizzatore affidabile. È abile nel gioco aereo, ma sa anche attaccare la profondità e dialogare nello stretto. Un altro aspetto fondamentale è la tenuta fisica: finora non ha saltato nemmeno una partita di Premier League. Continuità, forza mentale e adattabilità tattica fanno di lui un profilo ideale per un calcio intenso e verticale. Non a caso è considerato perfetto per sistemi che richiedono presenza, sacrificio e gol. Un ottimo profilo anche per il gioco di Spalletti alla Juventus .

Il brutto infortunio all’orecchio: cosa è successo

A inizio marzo la stagione di Mateta ha rischiato di prendere una piega drammatica. Durante una sfida di FA Cup contro il Millwall, l’attaccante è stato vittima di un intervento violentissimo del portiere avversario Roberts. Un’uscita scomposta che ha colpito in pieno l’orecchio sinistro del francese, causando danni seri. Un intervento così brutto che al portiere vennero inflitte ben 6 giornate di squalifica con il presidente del Crystal Palace che lo definì come "l'intervento più spericolato che abbia mai visto". Mateta è rimasto a terra per oltre dieci minuti, soccorso dallo staff medico prima del trasporto urgente in ospedale. L’operazione è stata delicata: ben 25 punti di sutura per ricostruire l’orecchio. In un’intervista a L’Équipe: "Temevo di avere ossa rotte o un'emorragia cerebrale, all'ultimo momento ho avuto il riflesso di girare la testa: se non l'avessi fatto, il suo piede mi avrebbe preso lì e sarebbe stato molto peggio. Lo specialista che mi ha operato non ha voluto mostrarmi la foto dell'orecchio". Da quel momento è tornato in campo indossando un caschetto protettivo, simbolo di resilienza e coraggio.