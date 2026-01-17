David, ora la consacrazione Juve: quelle parole di Spalletti che dicono tutto

TORINO - Non c’è altra strada, come direbbe Spalletti: è tutto lì, ed è tutto sulle spalle di Jonathan David. Che ha addosso il peso dell’attacco e ora pure quello delle aspettative, perché il momento del canadese è talmente bello da sembrare l’inizio di una storia infinita. Chiaro, adesso serve la conferma. E Cagliari, terra di centravanti, potrebbe valere la prova definitiva di come e quanto la Juventus possa finalmente contare su un numero nove in grado di modificare le prospettive, di stravolgere le ambizioni. Passa tantissimo da qui, dal materiale umano a disposizione dell’allenatore. E dalla fiducia di quest’ultimo in un giocatore potenzialmente capace di dare una nuova direzione ai bianconeri, verso la quarta di fila dal primo minuto e reduce da due gol consecutivi. Mica poco. Anzi: proprio tanto. Che si traduce così, con una delle frasi più importanti della conferenza di ieri: «David ha bisogno della squadra in questo momento qui e la squadra ha bisogno di uno che abbia questo comportamento. Siamo a braccetto nella maniera più bella e totale che ci possa essere di ruoli e squadra».