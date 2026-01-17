David, ora la consacrazione Juve: quelle parole di Spalletti che dicono tutto

TORINO - Non c’è altra strada, come direbbe Spalletti: è tutto lì, ed è tutto sulle spalle di Jonathan David. Che ha addosso il peso dell’attacco e ora pure quello delle aspettative, perché il momento del canadese è talmente bello da sembrare l’inizio di una storia infinita. Chiaro, adesso serve la conferma. E Cagliari, terra di centravanti, potrebbe valere la prova definitiva di come e quanto la Juventus possa finalmente contare su un numero nove in grado di modificare le prospettive, di stravolgere le ambizioni. Passa tantissimo da qui, dal materiale umano a disposizione dell’allenatore. E dalla fiducia di quest’ultimo in un giocatore potenzialmente capace di dare una nuova direzione ai bianconeri, verso la quarta di fila dal primo minuto e reduce da due gol consecutivi. Mica poco. Anzi: proprio tanto. Che si traduce così, con una delle frasi più importanti della conferenza di ieri: «David ha bisogno della squadra in questo momento qui e la squadra ha bisogno di uno che abbia questo comportamento. Siamo a braccetto nella maniera più bella e totale che ci possa essere di ruoli e squadra».
Dal Cagliari a Cagliari
Tutti i discorsi fatti sono diventati automaticamente vecchi, ogni alternativa alla pasta con vongole e parmigiano è diventata improvvisamente insapore. La verità è che Lucio, cercando risposte, è partito come sempre da una domanda: come sfruttare le caratteristiche del canadese? Come rendere questa Juve più David-centrica senza perdere però i guizzi degli esterni? La soluzione era variare, ma anche creare un corridoio centrale in grado di esaltare la qualità dell’ex Lilla. Così il dieci, ma atipico, in modo da dare maggiore copertura anche a centrocampo. E Miretti era lì, in un angolo, come un regalo che attendi di scartare da un po’, però prima c’è da trovare tempo, spazio, possibilità per tutti. Insomma, è stato un incastro. Felice, dicono i risultati. Necessario, potrebbe aggiungere - e l’ha fatto - la dirigenza.
Spalletti, la missione mercato...
Perché una delle (diverse) missioni affidate a Spalletti era anche quella di ricondizionare il mercato fatto in estate: non poteva essere tutto da buttare, e infatti non lo è certamente. Più che in Openda, Luciano poneva però aspettative e speranze proprio nel canadese, che ha sfruttato l’assist della sorte e si è preso il suo tempo per condizione fisica e contingenze astrali. Cioè: ha aspettato il momento giusto, che gli è capitato quasi all’improvviso dopo l’infortunio di Vlahovic e proprio contro il Cagliari. Ecco, se Spalletti ha chiuso un primo cerchio da Cremona alla Cremonese, per Johnny - come lo chiama il web, come lo chiamano tutti - la traiettoria è dal Cagliari a Cagliari, dove dovrà dimostrare non solo di aver assimilato questo nuovo concetto di Juventus, ma di esserne proprio il perno.
Del resto, c’è un Yildiz al 70% - mal di gola a parte, resiste il tema della gestione, pure in virtù di un calendario sempre più fitto - e Conceiçao è semplicemente fresco di rientro; dunque molto passerà da lui e dalla sua giocata tipo, la stessa che ha lanciato Miretti in campo libero a Reggio Emilia. Stop e sguardo, quasi laser: l’appoggio e poi lo scatto, per andare verso la porta e quindi con più probabilità verso il gol. Il calcio a volte è più semplice del previsto, altre volte invece è complicatissimo: dipende dai momenti e dalle fortune, da questo grande caos che regna sulle partite e che si guarda sempre con gli occhi del momento, mai con quelli del passato e nemmeno con quelli del futuro.
David, fame Juve
Per David, più che altro, al momento sono quelli della fame: di minuti, di marcature, di protagonismo. La Juventus cerca attivamente un altro nove sul mercato e lui si troverà presto a fronteggiare nuovi dubbi e ulteriori pressioni: non sembra davvero aver combinato altro sin dal suo arrivo. Per questo, oltre fatto il callo, ha anche costruito gli strumenti per fronteggiarlo, per andare oltre, per dimostrare a ognuno e in fondo principalmente a sé stesso che è lì per un motivo, e quel motivo si chiama talento. Cagliari è l’ultima chiamata: quella della consacrazione. Se arriverà, il prossimo limite sarà davvero il cielo, non certo un pezzo - per quanto grosso - dal mercato di gennaio.
TORINO - Non c’è altra strada, come direbbe Spalletti: è tutto lì, ed è tutto sulle spalle di Jonathan David. Che ha addosso il peso dell’attacco e ora pure quello delle aspettative, perché il momento del canadese è talmente bello da sembrare l’inizio di una storia infinita. Chiaro, adesso serve la conferma. E Cagliari, terra di centravanti, potrebbe valere la prova definitiva di come e quanto la Juventus possa finalmente contare su un numero nove in grado di modificare le prospettive, di stravolgere le ambizioni. Passa tantissimo da qui, dal materiale umano a disposizione dell’allenatore. E dalla fiducia di quest’ultimo in un giocatore potenzialmente capace di dare una nuova direzione ai bianconeri, verso la quarta di fila dal primo minuto e reduce da due gol consecutivi. Mica poco. Anzi: proprio tanto. Che si traduce così, con una delle frasi più importanti della conferenza di ieri: «David ha bisogno della squadra in questo momento qui e la squadra ha bisogno di uno che abbia questo comportamento. Siamo a braccetto nella maniera più bella e totale che ci possa essere di ruoli e squadra».
Dal Cagliari a Cagliari
Tutti i discorsi fatti sono diventati automaticamente vecchi, ogni alternativa alla pasta con vongole e parmigiano è diventata improvvisamente insapore. La verità è che Lucio, cercando risposte, è partito come sempre da una domanda: come sfruttare le caratteristiche del canadese? Come rendere questa Juve più David-centrica senza perdere però i guizzi degli esterni? La soluzione era variare, ma anche creare un corridoio centrale in grado di esaltare la qualità dell’ex Lilla. Così il dieci, ma atipico, in modo da dare maggiore copertura anche a centrocampo. E Miretti era lì, in un angolo, come un regalo che attendi di scartare da un po’, però prima c’è da trovare tempo, spazio, possibilità per tutti. Insomma, è stato un incastro. Felice, dicono i risultati. Necessario, potrebbe aggiungere - e l’ha fatto - la dirigenza.