Il tifo Juve rinasce, Benfica e Napoli avvisate: che segnale dallo Stadium!

TORINO - La Juventus chiama e il suo pubblico risponde. La goleada contro la Cremonese, una classifica che si fa sempre più interessante e, alle porte, una sfida cruciale in Champions League, contro il rivale di sempre Mourinho. Tutti gli ingredienti sono buttati nel calderone e, una volta amalgamati e cotti, non possono che dare vita ad una pietanza gourmet, di quelle che danno entusiasmo. Entusiasmo che si è tradotto nella corsa ai biglietti per i prossimi incontri casalinghi e, di conseguenza, a due sold out: mercoledì 21 gennaio contro il Benfica e domenica 25 contro il Napoli. Che l’aria fosse friccicarella si era già percepito proprio contro la Cremonese; la crescita della squadra in campo era andata di pari passo con l’elevarsi dell’intensità del tifo tutto intorno. Un concentrato avvolgente di passione, quella di chi vuole dare vita a un organismo unico: ché, come ama ripetere lo stesso Luciano Spalletti, la somma delle parti è sempre più forte di ogni individualità e solo dentro questa si riesce a spiccare e dare il meglio.
Juventus-Benfica: stadio pieno e clima infuocato per il ritorno di Mourinho
Il momento è dei migliori e ogni tifoso vorrebbe essere testimone di una Juventus che adesso sì, per davvero, sembra aver imboccato la strada giusta verso il ritorno all’essenza di grande squadra, quella che vince, convince e spaventa. Oltre a questo, però, non è da sottovalutare il fattore avversarie e, soprattutto, chi siederà nella panchina ospite. Il 21 arriva Mourinho e quasi sembra già di sentirli, anticiparli, i fischi che accompagneranno l’ennesimo ritorno del tecnico portoghese a Torino. Dire che non sia mai sbocciato l’amore tra lui e il popolo juventino è un eufemismo: ad accoglierlo ci sarà uno stadio totalmente bianconero. A causa del divieto di trasferta per i tifosi del Benfica, infatti, il settore ospiti è stato aperto alla vendita per i supporter locali, restano solo una manciata di biglietti a disposizione. Da una parte c’è la rivalità sportiva, dall’altra un sentimento ancora più forte: un vecchio amore da cui ci si sente traditi.
Napoli e Lazio: biglietti, rivalità e fase chiave della stagione
Il 25 gennaio arriva il Napoli di Antonio Conte e, questa volta, è facile immaginarlo, l’ex centrocampista e allenatore della Juventus non riceverà gli applausi raccolti l’ultima volta a Torino. Pesa la telenovela estiva, la possibilità che potesse sostituire Tudor e poi la decisione di rimanere in azzurro. Per chi fosse rimasto a bocca asciutta, l’invito del club bianconero è comunque quello di drizzare le antenne: «Gli abbonati “FULL” e “STAR” hanno la possibilità di rimettere in vendita il proprio posto: per questo motivo, l’invito è quello di continuare a consultare l’Official Ticket shop Juventus, dove potrebbero tornare disponibili ulteriori biglietti». Intanto, viaggia veloce anche la vendita dei biglietti per la partita dell’8 febbraio contro la Lazio con gli ultimi tagliandi ancora a disposizione. Insomma, la Juventus entra nel periodo chiave della propria stagione e lo fa mano nella mano con i propri tifosi: non è cosa scontata e, chissà, il catino bianconero potrebbe rivelarsi l’asso nella manica per queste sfide decisive.
TORINO - La Juventus chiama e il suo pubblico risponde. La goleada contro la Cremonese, una classifica che si fa sempre più interessante e, alle porte, una sfida cruciale in Champions League, contro il rivale di sempre Mourinho. Tutti gli ingredienti sono buttati nel calderone e, una volta amalgamati e cotti, non possono che dare vita ad una pietanza gourmet, di quelle che danno entusiasmo. Entusiasmo che si è tradotto nella corsa ai biglietti per i prossimi incontri casalinghi e, di conseguenza, a due sold out: mercoledì 21 gennaio contro il Benfica e domenica 25 contro il Napoli. Che l’aria fosse friccicarella si era già percepito proprio contro la Cremonese; la crescita della squadra in campo era andata di pari passo con l’elevarsi dell’intensità del tifo tutto intorno. Un concentrato avvolgente di passione, quella di chi vuole dare vita a un organismo unico: ché, come ama ripetere lo stesso Luciano Spalletti, la somma delle parti è sempre più forte di ogni individualità e solo dentro questa si riesce a spiccare e dare il meglio.
Juventus-Benfica: stadio pieno e clima infuocato per il ritorno di Mourinho
Il momento è dei migliori e ogni tifoso vorrebbe essere testimone di una Juventus che adesso sì, per davvero, sembra aver imboccato la strada giusta verso il ritorno all’essenza di grande squadra, quella che vince, convince e spaventa. Oltre a questo, però, non è da sottovalutare il fattore avversarie e, soprattutto, chi siederà nella panchina ospite. Il 21 arriva Mourinho e quasi sembra già di sentirli, anticiparli, i fischi che accompagneranno l’ennesimo ritorno del tecnico portoghese a Torino. Dire che non sia mai sbocciato l’amore tra lui e il popolo juventino è un eufemismo: ad accoglierlo ci sarà uno stadio totalmente bianconero. A causa del divieto di trasferta per i tifosi del Benfica, infatti, il settore ospiti è stato aperto alla vendita per i supporter locali, restano solo una manciata di biglietti a disposizione. Da una parte c’è la rivalità sportiva, dall’altra un sentimento ancora più forte: un vecchio amore da cui ci si sente traditi.