Il tifo Juve rinasce, Benfica e Napoli avvisate: che segnale dallo Stadium!

TORINO - La Juventus chiama e il suo pubblico risponde. La goleada contro la Cremonese, una classifica che si fa sempre più interessante e, alle porte, una sfida cruciale in Champions League, contro il rivale di sempre Mourinho. Tutti gli ingredienti sono buttati nel calderone e, una volta amalgamati e cotti, non possono che dare vita ad una pietanza gourmet, di quelle che danno entusiasmo. Entusiasmo che si è tradotto nella corsa ai biglietti per i prossimi incontri casalinghi e, di conseguenza, a due sold out: mercoledì 21 gennaio contro il Benfica e domenica 25 contro il Napoli. Che l’aria fosse friccicarella si era già percepito proprio contro la Cremonese; la crescita della squadra in campo era andata di pari passo con l’elevarsi dell’intensità del tifo tutto intorno. Un concentrato avvolgente di passione, quella di chi vuole dare vita a un organismo unico: ché, come ama ripetere lo stesso Luciano Spalletti, la somma delle parti è sempre più forte di ogni individualità e solo dentro questa si riesce a spiccare e dare il meglio.