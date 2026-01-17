"Non ti muovi dalla Juve": Perin convinto da Spalletti, cosa è cambiato con Locatelli

Dopo Modric c'è Locatelli

Ma tra i senatori non c’è solo Mattia. Significative, in questo senso, sono le parole pronunciate in conferenza stampa da Spalletti su Manuel Locatelli. Investono più sfere: «Ci sono dei dati che parlano per Locatelli, perché dopo Modric è il giocatore che fa più passaggi chiave in Serie A. Dal mio punto di vista ci sono quelli più addetti a creare occasioni e altri più adatti ad equilibrare la squadra. Lui per me è perfetto e non c’è calciatore migliore per fare questo doppio ruolo. Adesso è entrato nel ruolo fino in fondo. Lo vedo in crescita continua. E per me è un buon capitano». Così ha sentenziato il tecnico, che sta apprezzando tantissimo Locatelli. Per come si esprime in campo e per come guida i compagni. Per come incarna un ruolo molto delicato sul terreno di gioco e pure all’interno dello spogliatoio. Lucio, ormai, si fida di Manuel, bravissimo a mettere da parte l’amarezza che aveva contraddistinto gli albori del suo rapporto con Spalletti. L’aveva escluso agli Europei, preferendo puntare su Fagioli. Una mazzata. Loca ha saputo andare oltre, Lucio l’ha rivalutato senza preconcetti: tra persone intelligenti ci si intende, prima o poi.