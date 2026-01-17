Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv

Giornata di fuoco per il mondo a tinte bianconere. Perché se è vero che questa sera la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo a Cagliari , la giornata in realtà inizierà molto prima, già dall'ora di pranzo, con l'U20. Juventus-Inter rimane una delle sfide più attese, anche quando si tratta di campionato Primavera : le due squadre si affrontano nel turno valido per la ventesima giornata. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta della scorsa domenica contro la Fiorentina , mentre i nerazzurri dal poker rifilato al Sassuolo. Un'occasione, per la squadra di Simone Padoin , non solo per bissare il successo della gara d'andata , ma anche per poter compiere un balzo importante in classifica, attualmente cortissima. Non solo la Primavera: a seguire in campo scenderà pure la Next Gen di Massimo Brambilla , impegnata contro l' Ascoli dopo il successo sul Livorno , per consolidare la zona playoff.

Juve-Inter Primavera, dove vederla

La sfida tra Juventus e Inter Primavera, in programma quest'oggi all'Allianz Training Center di Vinovo a partire dalle 13, sarà visibile su SportItalia e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS PRIMAVERA: Huli, van Aarle, Rizzo, Verde, Leone, Keutgen, Tiozzo, Vallana, Grelaud, Elimoghale, Pugno

Allenatore: Simone Padoin

INTER PRIMAVERA: Farronato; Della Mora, Bovio, Mackiewicz, Marello; Putsen, Cerpelletti, Zarate; Mosconi, Iddrissou, Zouin

Allenatore: Benito Carbone

ARBITRO: Zago di Conegliano