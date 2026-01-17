Tuttosport.com
Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv

Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C
Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv © Getty Images
3 min
Giornata di fuoco per il mondo a tinte bianconere. Perché se è vero che questa sera la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo a Cagliari, la giornata in realtà inizierà molto prima, già dall'ora di pranzo, con l'U20. Juventus-Inter rimane una delle sfide più attese, anche quando si tratta di campionato Primavera: le due squadre si affrontano nel turno valido per la ventesima giornata. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta della scorsa domenica contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal poker rifilato al Sassuolo. Un'occasione, per la squadra di Simone Padoin, non solo per bissare il successo della gara d'andata, ma anche per poter compiere un balzo importante in classifica, attualmente cortissima. Non solo la Primavera: a seguire in campo scenderà pure la Next Gen di Massimo Brambilla, impegnata contro l'Ascoli dopo il successo sul Livorno, per consolidare la zona playoff.

Juve-Inter Primavera, dove vederla

La sfida tra Juventus e Inter Primavera, in programma quest'oggi all'Allianz Training Center di Vinovo a partire dalle 13, sarà visibile su SportItalia e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS PRIMAVERA: Huli, van Aarle, Rizzo, Verde, Leone, Keutgen, Tiozzo, Vallana, Grelaud, Elimoghale, Pugno
Allenatore: Simone Padoin

INTER PRIMAVERA: Farronato; Della Mora, Bovio, Mackiewicz, Marello; Putsen, Cerpelletti, Zarate; Mosconi, Iddrissou, Zouin
Allenatore: Benito Carbone

ARBITRO: Zago di Conegliano

Dove vedere Juve Next Gen-Ascoli

La sfida tra Juve Next Gen ed Ascoli, in programma quest'oggi al Moccagatta a partire dalle 14.30, sarà visibile su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN: Scaglia; Bruno Martinez, Brugarello, Gil Puche; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelè; Guerra, Okoro
Allenatore: Massimo Brambilla

ASCOLI: Vitale; Pagliai, Curado Nicoletti, Guiebre; Corradini, Milanese; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi, Gori
Allenatore: Giuseppe Agostinone

ARBITRO: Dini di Città di Castello

