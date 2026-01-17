La Juve fa la Juve: la Primavera stende l'Inter, colpaccio Next Gen contro l'Ascoli e quinto posto!

La Juve fa la Juve in questa giornata di fuoco per il mondo a tinte bianconere. La Primavera vince contro l'Inter e poi la Next Gen lo fa con l'Ascoli. Juventus-Inter è sempre una delle sfide più attese, anche quando si tratta di campionato Primavera: la squadra di Simone Padoin bissa il successo della gara d'andata e lo fa battendo per 2-0 i nerazzurri con le reti di Pugno e Durmisi. Vince anche la Juve Next Gen e, dopo il successo sul Livorno, arriva anche quello contro l'Ascoli. Un successo importante contro la terza della classe e anche per consolidare la zona playoff per i bianconeri. Il solito gol di capitan Guerra regala tre punti pesantissimi in un match infinito con la gara terminata al 105esimo per due richiami al monitor da parte dell'arbitro: il primo su un rigore chiesto dall'Ascoli e poi sulla rete annullata a Gori proprio allo scadere per un fallo sul portiere Scaglia.
Juve Next Gen-Ascoli, rivivi la diretta
105' - FINISCE QUI! La Juve Next Gen vince una partita infinita contro l'Ascoli e lo fa grazie alla rete di Guerra. Nel recupero finale anche un paio di interventi al monitor per l'arbitro che hanno allungato la sfida.
99' - ANNULLATO GOL ALL'ASCOLI! Gori trova il pareggio di testa, ma va a contrasto con il portiere Scaglia nell'area piccola e l'arbitro fischia ravvisando il fallo. Confermata anche la decisione al monitor.
98' - Brivido finale per la Juve: Oviszach va al tiro al volo e manca di pochissimo lo specchio.
94' - Qualche minuto per l'arbitro Dini per rivedere l'azione e poi prendere la decisione di non assegnare il rigore ai marchigiani.
90' - FVS richiesto dall'Ascoli per un possibile rigore per un tocco di mano di Faticanti.
88' - Cambio Juve: fuori Anghelé e dentro Pagnucco.
84' - Primo cambio per la Juve: fuori Okoro e dentro Deme.
82' - OCCASIONE JUVE! Sempre una ripartenza i bianconeri con il pallone che arriva a Okoro, il suo destro trova la risposta di Vitale.
77' - Ultimo cambio per l'Ascoli: dentro Oviszach e fuori Bando.
73' - ANCORA PERICOLOSA LA JUVE! Puczka crossa al centro e arriva Gil Puche di testa, tutto solo, ma non riesce ad angolare la conclusione.
69' - Quattro cambi per l'Ascoli: fuori Chakir, Silipo, Rizzo Pinna e Milanese mentre entrano Gori, Palazzino, Galuppini e Ndoj.
68' - OCCASIONE JUVE NEXT GEN! Okoro recupera un buon pallone e poi trova Cudrig sul secondo palo che arriva al volo ma manda alto sopra la traversa.
65' - GOL JUVE NEXT GEN! Ripartenza fulminante dei bianconeri, Cudrig serve Guerra dentro l'area e il capitano non può sbagliare, anticipa Vitale e fa 1-0.
63' - OCCASIONE JUVE! Puczka va al tiro direttamente su calcio di punizione, il suo mancino attraversa l'area di rigore e non trova la deviazione di nessun compagno.
58' - Occasione Ascoli! D'Uffizi crossa sul secondo palo per Silipo che con il destro manda fuori da posizione defilata.
56' - Problemi per Pedro Felipe. Il difensore resta a terra dopo una chiusura, necessario l'intervento dello staff medico.
51' - Il primo squillo della ripresa è per la Juve Next Gen: Anghelé riceve da Puczka e prova il tiro dal limite, il suo destro termina fuori.
46' - Iniziato il secondo tempo.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione con il match ancora bloccato sul risultato di 0-0.
45' - Due i minuti di recupero.
41' - Tre minuti al monitor per il direttore di gara che poi decide di non assegnare il rigore per l'Ascoli e di far continuare la sfida.
38' - FVS in corso richiesto dall'Ascoli per un possibile rigore per un presunto tocco di mano di Cudrig.
36' - OCCASIONE ASCOLI! D'Uffizi va al cross per Rizzo Pinna che di testa impegna Scaglia che manda in angolo.
29' - OCCASIONE JUVE! Pedro Felipe va al tiro col destro dal limite, il pallone esce di pochissimo a lato.
24' - SCAGLIA SI SUPERA! D'Uffizi va alla conclusione da fuori col destro a giro sul secondo palo, ma il portiere bianconero vola e manda in angolo.
15' - Meglio l'Ascoli in questo avvio, gli ospiti sono più attenti dietro e provano a rendersi pericolosi in avanti tenendo il possesso del pallone.
8' - OCCASIONE ASCOLI! Chakir serve Silipo a centro area, ma il compagno da due passi manda fuori.
5' - Primo spunto per la Juve: Anghelé si libera bene dalla marcature e prova la conclusione da lontanissimo, il suo destro termina fuori.
1' - Iniziato il match al Moccagatta. Nell'Ascoli cambio dell'ultim'ora con l'inserimento di Bando al posto di Corradini in mediana per problemi fisici.
Primavera, Juve-Inter: rivivi la diretta
96' - FINISCE QUI! La Juve replica alla vittoria dell'andata e supera ancora l'Inter e lo fa con le reti dei suoi attaccanti: Pugno e Durmisi.
92' - GOL JUVENTUS! Dagli sviluppi del corner è Durmisi a svettare più alto di tutti e mandare in porta il 2-0.
90' - Sei i minuti di recupero.
89' - INTER IN DIECI! Ingenuo Nenna che perde il pallone, ferma Durmisi e si prende il secondo giallo.
88' - Cambio Inter: fuori Zarate e dentro Virtuani.
84' - OCCASIONE JUVE! Grealud mette in mezzo e Durmisi di testa manda altissimo da ottima posizione.
82' - Doppio cambio Juve: Durmisi per Pugno e Grelaud per Contarini.
81' - Cambio per l'Inter: fuori Mancuso e Mosconi per Putsen ed El Mahboubi.
76' - Due cambi per la Juve: dentro Repciuc e Milia, fuori Leone e Tiozzo.
74' - Gioco fermo a Vinovo per un problema occorso a Leone.
67' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Pinotti e Koukoulis per Iddrissou e Venturini.
64' - Cambio per la Juve: dentro Elimoghale e fuori Finocchiaro.
60' - Mancuso si accentra da sinistra e trova il tiro col destro, pallone fuori.
59' - OCCASIONE JUVE! Keutgen serve Leone che va al tiro e non trova la porta per pochissimo.
57' - Ammonito Mosconi per simulazione! L'attaccante dell'Inter si lascia cadere in area dopo il contatto con Van Aarle.
53' - Occasione Juve! Keutgen prova la conclusione dal limite, tiro forte ma che colpisce un difensore dell'Inter. La Juve si difende bene e prova a far male quando riparte.
46' - Iniziato il secondo tempo.
INTERVALLO
45+1' - Termina la prima frazione a Vinovo. La Juve va al riposo in vantaggio sull'Inter con la rete nel finale di Pugno.
45' - GOL JUVENTUS! Tiozzo effettua un bellissimo cross sul secondo palo, la difesa nerazzurra si perde Pugno che da due passi manda avanti i bianconeri.
42' - TRAVERSA INTER! Venturini crossa al centro e trova Mosconi tutto solo che di testa va a botta sicura ma la traversa gli dice di no. La difesa della Juve poi riesce a liberare.
39' - Occasione Inter! Iddrissou parte in posizione regolare sul lancio di Nenna, Verde va a contendergli il pallone ma l'attaccante nerazzurro riesce comunque a concludere in scivolata. Bravissimo Huli a chiudere tutti gli spiragli e a mandare in angolo.
32' - Finocchiaro ci prova da lontano, il suo destro finisce fuori.
30' - HULI SALVA LA JUVE! Della Mora va alla conclusione con il mancino da fuori area, il portiere bianconero devia con la punta delle dita e manda in angolo.
23' - Pressing offensivo dell'Inter con un'azione insistita in area di rigore della Juve ma le varie conclusioni sono ribattute dalla difesa bianconera, attenta e concentrata fino a qui.
15' - Grande equilibrio sin qui a Vinovo nel derby d'Italia formato Primavera.
8' - OCCASIONE JUVE! Dagli sviluppi del corner è Vallana di testa a svettare più alto di tutti, ma Farronato vola e riesce a evitare la rete.
7' - Reazione della Juve: i bianconeri si fanno vedere in avanti ma Della Mora chiude in angolo.
5' - Ancora Mancuso! Stavolta va al tiro con il mancino ed è sempre bravo l'estremo difensore bianconero a dire di no mandando la respinta in angolo.
4' - Prima occasione per l'Inter: Mancuso va al tiro col destro dalla distanza, Huli è atttento e devia il pallone.
1' - Iniziato il match a Vinovo dopo il minuto di silenzio effettuato per la morte di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina.
Juve-Inter Primavera, dove vederla
La sfida tra Juventus e Inter Primavera, in programma quest'oggi all'Allianz Training Center di Vinovo a partire dalle 13, sarà visibile su SportItalia e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS PRIMAVERA: Huli; Verde, Rizzo, Van Aarle; Leone, Vallana, Keutgen, Contarini; Finocchiaro, Tiozzo; Pugno.
A disposizione: Nava, Montero, Milia, Lopez, Durmisi, Sylla, Merola, Grelaud, Elimoghale, Borasio, Repciuc.
Allenatore: Simone Padoin
INTER PRIMAVERA: Farronato, Della Mora, Marello, Cerpelletti, Zarate, Iddrissou, Venturini, Nenna, Mancuso, Mosconi, Mackiewicz.
A disposizione: Pentima, Pinotti, Conti, Putsen, El Mahboubi, La Torre, Kukulis, Virtuani, Sorino, Breda, Peletti
Allenatore: Benito Carbone
ARBITRO: Zago di Conegliano
Dove vedere Juve Next Gen-Ascoli
La sfida tra Juve Next Gen ed Ascoli, in programma quest'oggi al Moccagatta a partire dalle 14.30, sarà visibile su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali
Juventus Next Gen: Scaglia S.; Pedro Felipe, Scaglia F., Gil Puche; Cudrig, Owusu, Faticanti, Anghelè, Puczka; Okoro, Guerra. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Macca, Deme, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Makiobo, Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Perotti, Turco. Allenatore: Brambilla.
Ascoli: Vitale, Pagliai, Nicoletti, Silipo, Chakir, D'Uffizi, Guiebre, Rizzo Pinna, Curado, Milanese, Bando. A disposizione: Brzan, Barosi, Ndoj, Oviszach, Galuppini, Corazza, Corradini, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, Gori, Zagari. Allenatore: Agostinone.
ARBITRO: Dini di Città di Castello
