La Juve fa la Juve: la Primavera stende l'Inter, colpaccio Next Gen contro l'Ascoli e quinto posto!

La Juve fa la Juve in questa giornata di fuoco per il mondo a tinte bianconere. La Primavera vince contro l'Inter e poi la Next Gen lo fa con l'Ascoli. Juventus-Inter è sempre una delle sfide più attese, anche quando si tratta di campionato Primavera: la squadra di Simone Padoin bissa il successo della gara d'andata e lo fa battendo per 2-0 i nerazzurri con le reti di Pugno e Durmisi. Vince anche la Juve Next Gen e, dopo il successo sul Livorno, arriva anche quello contro l'Ascoli. Un successo importante contro la terza della classe e anche per consolidare la zona playoff per i bianconeri. Il solito gol di capitan Guerra regala tre punti pesantissimi in un match infinito con la gara terminata al 105esimo per due richiami al monitor da parte dell'arbitro: il primo su un rigore chiesto dall'Ascoli e poi sulla rete annullata a Gori proprio allo scadere per un fallo sul portiere Scaglia.