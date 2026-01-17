Chiellini, gossip e false notizie: “La Juve lo ha dimostrato. Mercato? Non ci tireremo indietro”

La Juventus si prepara a sfidare il Cagliari, match valido per la ventunesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti dopo le vittorie di Inter e Napoli non potrà permettersi di perdere, così da rimanere attaccata al treno Champions. Nel pre partita il Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport confermando l'importanza di questo incontro: "Locatelli titolare anche se diffidato? Giusto, sono tutte partite importanti. Oggi è una di quelle trappole difficili da superare, vincere darebbe un messaggio e continuità. Ci permetterebbe di arrivare alla prossima settimana con Champions e Napoli nella miglior maniera possibile".
"La partita di Bologna ci ha dato consapevolezza"
"La partita di Bologna ci ha dato tanta consapevolezza e delle certezze - ha continuato l'ex difensore italiano -. Appena abbiamo avuto modo di lavorare con delle settimane piene la squadra è migliorata e ha capito cosa voleva l'allenatore. La sfida con la Roma è stata un'altra iniezione di fiducia, peccato per il Lecce ma c'è anche del buono in quella prestazione. Il gruppo si è compattato ancora di più e oggi è un banco di prova importante".
Le novità sul rinnovo di Spalletti
Sul rinnovo di contratto di Spalletti: "Da parte nostra c'è sempre stata la voglia di prolungare. Ho sempre detto che per me non è un contratto di sei mesi, poi a tempo debito ne riparleremo ma nessuno ha dubbi a riguardo".
Le parole di Chiellini a Dazn
Chiellini è poi intervenuto ai microfoni di Dazn: "La squadra ha dimostrato voglia di unione soprattutto dopo qualche parola post Lecce. E si è visto nell’abbraccio nel match contro il Sassuolo, in seguito a gossip e false notizie. Ora sono entrati nelle rotazioni anche nuovi giocatori. Abbiamo fiducia, ma sappiamo quanto sia difficile la partita di questa sera. Capiremo a che punto siamo. Dare continuità sarebbe importante e ci permetterebbe di entrare in una settimana stimolante nel miglior modo possibile. Cosa mi ha colpito di più di Spalletti? La genialità in campo e fuori. Lo avevo conosciuto ma non lo avevo mai visto nel quotidiano. La squadra ha preso forma seguendo le idee dell’allenatore. Il percorso è lungo, ma è chiaro che ci siamo divertiti vedendo la squadra giocare in questo modo. La sua mano c’è. E soprattutto è bello vedere quando riescono le cose provate in allenamento".
Il punto sul mercato: "Attenti e vigili ma è difficile"
Ma gennaio è anche il mese del mercato invernale: “In questo momento non è neanche facile rinforzare un gruppo di giocatori che sta crescendo e sta dando risposte e risultati. Stiamo attenti e vigili e se c’è la possibilità di migliorare non ci tireremo indietro. Siamo consapevoli anche che il mercato di gennaio è difficile, soprattutto nel trovare giocatori disponibili”.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La Juventus si prepara a sfidare il Cagliari, match valido per la ventunesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti dopo le vittorie di Inter e Napoli non potrà permettersi di perdere, così da rimanere attaccata al treno Champions. Nel pre partita il Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport confermando l'importanza di questo incontro: "Locatelli titolare anche se diffidato? Giusto, sono tutte partite importanti. Oggi è una di quelle trappole difficili da superare, vincere darebbe un messaggio e continuità. Ci permetterebbe di arrivare alla prossima settimana con Champions e Napoli nella miglior maniera possibile".
"La partita di Bologna ci ha dato consapevolezza"
"La partita di Bologna ci ha dato tanta consapevolezza e delle certezze - ha continuato l'ex difensore italiano -. Appena abbiamo avuto modo di lavorare con delle settimane piene la squadra è migliorata e ha capito cosa voleva l'allenatore. La sfida con la Roma è stata un'altra iniezione di fiducia, peccato per il Lecce ma c'è anche del buono in quella prestazione. Il gruppo si è compattato ancora di più e oggi è un banco di prova importante".
Le novità sul rinnovo di Spalletti
Sul rinnovo di contratto di Spalletti: "Da parte nostra c'è sempre stata la voglia di prolungare. Ho sempre detto che per me non è un contratto di sei mesi, poi a tempo debito ne riparleremo ma nessuno ha dubbi a riguardo".