Chiellini, gossip e false notizie: “La Juve lo ha dimostrato. Mercato? Non ci tireremo indietro”

La Juventus si prepara a sfidare il Cagliari , match valido per la ventunesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti dopo le vittorie di Inter e Napoli non potrà permettersi di perdere, così da rimanere attaccata al treno Champions. Nel pre partita il Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport confermando l'importanza di questo incontro: " Locatelli titolare anche se diffidato? Giusto, sono tutte partite importanti . Oggi è una di quelle trappole difficili da superare , vincere darebbe un messaggio e continuità. Ci permetterebbe di arrivare alla prossima settimana con Champions e Napoli nella miglior maniera possibile".

"La partita di Bologna ci ha dato consapevolezza"

"La partita di Bologna ci ha dato tanta consapevolezza e delle certezze - ha continuato l'ex difensore italiano -. Appena abbiamo avuto modo di lavorare con delle settimane piene la squadra è migliorata e ha capito cosa voleva l'allenatore. La sfida con la Roma è stata un'altra iniezione di fiducia, peccato per il Lecce ma c'è anche del buono in quella prestazione. Il gruppo si è compattato ancora di più e oggi è un banco di prova importante".

Le novità sul rinnovo di Spalletti

Sul rinnovo di contratto di Spalletti: "Da parte nostra c'è sempre stata la voglia di prolungare. Ho sempre detto che per me non è un contratto di sei mesi, poi a tempo debito ne riparleremo ma nessuno ha dubbi a riguardo".