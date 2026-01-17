Spalletti: "Il Cagliari non se la meritava. Buttarsi a terra, ora basta: si faccia qualcosa"

Niente da fare per la Juve, battuta 1-0 dal Cagliari , prima sconfitta bianconera nel 2026. La squadra di Spalletti non è riuscita a trovare la via del gol, fermata dalla difesa rossoblù e da un ottimo Caprile . I rossoblù, al contrario, sono riusciti a segnare con uno dei pochissimi tiri in porta fatti , sugli sviluppi di uno schema su punizione ( Chiellini l'aveva detto che sarebbe potuta essere una trappola ). Una rete bellissima quella di Mazzitelli , che ha deciso un match dominato dai bianconeri, che però non sono riusciti a finalizzare. Al termine del match l'allenatore della Juve Luciano Spalletti è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: " Il Cagliari l'ha meritata , ha lottato su ogni pallone e si è chiuso bene, ripartendo bene. Non siamo riusciti a essere più cattivi . Ci sono partite che vanno così, si va a pensare alla successiva".

Tanto disordine nel finale: Spalletti critica Conceicao e Zhegrova

Nel secondo tempo Spalletti ha messo in campo tutti gli attaccanti a sua disposizione ma i cambi non hanno inciso come sperato: "Loro hanno le caratteristiche per entrare in quella densità lì. Però si fanno prendere dalla frenesia. Conceicao veniva a fare il mediano invece di rimanere alto a puntare l'uomo, Zhegrova uguale, allontanandosi dall'area di rigore. Kalulu e Kelly si sono ritrovati a fare la fascia e invece i difensori devono fare i difensori. Su questo aspetto qui si può andare a dire qualcosa, per essere più nei ruoli e nelle posizioni che servono per fare male. Ma poi noi la partita l'abbiamo fatta, abbiamo tenuto ritmo e soffocato qualunque loro tentativo. Doveva andare così, inutile stare a piangere su quello che si è fatto. Abbiamo fatto quello che la partita richiedeva, dobbiamo farlo con più cattiveria e sfruttare qualche episodio in più. Il fallo di punizione che gli abbiamo concesso: non bisogna fare fallo per forza. Invece abbiamo trattenuto la maglia e loro ci hanno preso il vantaggio, sono stati come sempre un po' fortunati. Nel calcio questi episodi succedono a favore e a sfavore, la prossima volta magari sarà a favore nostro. Abbiamo un obbligo rispetto al ruolo e la professione che facciamo, dobbiamo essere pignoli perchè ogni vantaggio può cambiare il risultato".

"Hanno vinto una partita che probabilmente non si meritavano"